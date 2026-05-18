Slušaj vest

Režim saobraćaja biće izmenjen od ponedeljka, 18. maja na deonici od petlje Novi Sad istok do petlje Novi Sad centar.

Kako kažu "Putevi Srbije", do 22. maja, ukoliko vremenski uslovi dozvole, radiće se presvlačenje kolovoza preticajne saobraćajne trake leve saobraćajnice, u zoni petlje Novi Sad istok, u smeru ka Subotici.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 1,2 km, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Ne propustiteHronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
DruštvoDanas počinju radovi na auto-putu Novi Sad-Beograd: Zatvara se više traka: Ovo vozači treba da znaju
screenshot-4.jpg
BeogradOD 18. MAJA PROMENE U PREVOZU ZBOG RADOVA NA ZVEZDARI: Evo kako će sada saobraćati ove linije
GSP - autobus
DruštvoUkoliko vozite u Grčkoj, obratite pažnju: Ova greška može dovesti do momentalnog oduzimanja dozvole, milioni to previde
IMG_20250714_201206 (1).jpg