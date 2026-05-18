Režim saobraćaja će biti izmenjen od 18. maja na deonici Novi Sad istok do Novi Sad centar, zbog radova na preticajnoj traci.
Zbog radova na preticajnoj traci menja se režim saobraćaja od petlje Novi Sad istok do petlje Novi Sad centar: ovo su svi detalji
Režim saobraćaja biće izmenjen od ponedeljka, 18. maja na deonici od petlje Novi Sad istok do petlje Novi Sad centar.
Kako kažu "Putevi Srbije", do 22. maja, ukoliko vremenski uslovi dozvole, radiće se presvlačenje kolovoza preticajne saobraćajne trake leve saobraćajnice, u zoni petlje Novi Sad istok, u smeru ka Subotici.
Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u dužini od 1,2 km, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
