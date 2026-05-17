- Upravo smo stigli u Taškent, glavni grad Uzbekistana, kapije centralne Azije. Sve se promenilo nakon što je predsednik Srbije posetio ovu zemlju. Unapređujemo našu saradnju u oblasti savremenih tehnologija, robotike, veštačke inteligencije, poljoprivrede i radnih migracija. Cilj je da postignemo strateško partnerstvo - rekla je ona.

Ministarka kaže da su stanovnici Uzbekistana i Taškenta vrlo otvoreni, srdačni i gostoljubivi, naročito prema ljudima iz Srbije.

- Sutra ću predvoditi delegaciju Vlade Republike Srbije na međunarodnom samitu posvećenom radnim migracijama. Vidite kako izgleda novi Taškent. Ulice su čiste, porodice su na ulicama, i zaista nosimo prelepe prve utiske, a kažu da se prvi utisak ostavlja samo jednom. Ovo je očigledno nacija koja ima svoj cilj, i ovde prosečna porodica ima najmanje troje dece - rekla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je zato Uzbekistan specifičan i da 68 odsto ukupne populacije čine mlađi od 36 godina.

- Dakle ovo jeste mlada nacija i zemlja sa vizijom, i Srbija želi da sa Uzbekistanom gradi prijateljske, partnerske i stabilne odnose - kazala je ona.

