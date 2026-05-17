Snažan ciklonski sistem koji se tokom vikenda premeštao preko Srbije, sa centrom iznad Vojvodine i dalje ka području Karpata, doneo je izraženo zahlađenje i veliku količinu padavina širom zemlje.

Tokom jučerašnjeg dana Srbiju su zahvatili intenzivna kiša, pljuskovi i grmljavina, dok je vreme više podsećalo na kasnu jesen nego na maj. U većini krajeva temperature su se kretale oko svega 10 stepeni.

Današnje temperature bile su prosečne za novembar.

Na planinama juga Srbije vladali su gotovo zimski uslovi. Na nadmorskim visinama iznad 1.600 metara padao je sneg, uz veoma jak severozapadni vetar koji je stvarao uslove prave mećave i vejavice.

Bele pahulje stigle su i do viših delova Kopaonika, gde se zabeleo i centralni deo planine. Snežne padavine nastavile su se tokom dana, a lokalno se formirao i snežni pokrivač od nekoliko centimetara.

Sneg je padao i na višim planinama na Kosovu i Metohiji. Snežna granica na Prokletijama, Šar planini i okolnim vrhovima spustila se na oko 1.600 do 1.700 metara nadmorske visine, dok su se padavine nastavile i tokom dana.

Iako sneg u maju nije česta pojava, ovakve situacije već su beležene i ranijih godina. Tokom ovog maja sneg je u više navrata padao na visokim planinama Srbije.

Podsetimo, tokom velikih poplava u maju 2014. godine, na Kopaoniku su padavine bile u obliku snega, pa je za samo jedan dan, 15. maja, izmereno čak 60 centimetara snežnog pokrivača.

Hladno vreme zadržalo se i u drugim planinskim predelima. Na Zlatiboru je temperatura iznosila oko pet stepeni uz kišu, dok je u Sjenici izmereno sedam stepeni.

Nakon prolaska ciklona, sutra stabilizacija vremena, uz porast temperature.