Na području Dečana juče je pronađen Marko (36) iz Kraljeva, čiji je nestanak prijavljen krajem aprila. Za njim se tragalo skoro mesec dana, saopšteno je iz tzv. kosovske policije regiona Sever.

Porodica je 28. aprila prijavila nestanak u policijskoj stanici u Leposaviću, nakon što je poslednji kontakt sa njim ostvaren dok se nalazio u Srbiji, a porodica je pretpostavljala da se nalazi na Kosmetu.

Nakon prijave nestanka, tzv. kosovska policija je pokrenula istražne radnje i obavestila sve policijske stanice i prelaze. Utvrđeno je da je istog dana ušao na Kosovo, nakon čega je boravio u manastiru Visoki Dečani nakon čega mu se gubi svaki trag.

Policija u Dečanima je juče oko 10 časova dobila informaciju da je pronađen na području ove opštine, a locirale su ga policijske patrole na terenu.

Porodica je obaveštena, a prema prvim informacijama, njegovo stanje je stabilno, stoji u saopštenju tzv. kosovske policije.

Kako prenosi Kossev, porodica je ranije apelovala na građane da pomognu u potrazi, navodeći da je Steićeva želja bila da postane iskušenik u nekom od manastira na Kosovu.

Marko je nestao pre skoro mesec dana, tačnije 24. aprila, a pretpostavljalo se se da se nalazi na Kosovu, potvrdila je tada njegova porodica. Prema potvrdi njegove porodice za portal Kossev, on je 24. aprila ušao u autobus "Kolašin prevoz" koji polazi iz Kraljeva u 09.15 i prema redu vožnje stiže u Kosovsku Mitrovicu u 12.30 časova.

Njegov ulazak na Kosovo, kako je potvrdila porodica koja je slučaj prijavila i tzv. kosovskoj policiji, registrovan je na administrativnom prelazu Jarinje tog dana u 11 časova.