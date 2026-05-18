Slušaj vest

Tunis je destinacija u kojoj se mediteranski način života susreće sa orijentalnom atmosferom, stvarajući idealan ambijent za letnji odmor. Dugi peščani zalivi, toplo more, prijatna klima i gostoljubivost domaćina čine ovu zemlju jednim od najzanimljivijih izbora za putnike koji žele spoj opuštanja, lokalne tradicije i sadržajnog boravka uz obalu. Uz bogato kulturno nasleđe, autentičnu kuhinju i moderne hotelske komplekse, Tunis pruža iskustvo odmora koje spaja uživanje i mediteranski ritam života.

Foto: Promo

Monastir jedno je od najpoznatijih letovališta Tunisa, poznato po lepim plažama, šetalištima, istorijskim znamenitostima i prijatnoj atmosferi primorskog grada. Upravo u ovom delu tuniske obale nalazi se Royal Thalassa Monastir 5★ , luksuzni resort namenjen gostima koji žele udoban i sadržajan odmor uz more.

Hotel se nalazi u mestu Skanes, na sopstvenoj peščanoj plaži, oko 7 km od centra Monastira, približno 1 km od aerodroma u Monastiru i oko 180 km od aerodroma u Tunisu. Zahvaljujući dobroj lokaciji i bogatoj ponudi sadržaja, hotel predstavlja odličan izbor kako za porodice, tako i za parove i goste koji žele opuštajući wellness odmor.

Foto: Promo

Royal Thalassa Monastir otvoren je 1999. godine, a poslednji put renoviran 2008. godine. Kompleks čine glavna i aneks zgrada sa ukupno 278 smeštajnih jedinica. Hotel se preporučuje i ljubiteljima golfa, s obzirom na to da se u blizini nalaze tri golf terena. U okviru resorta gostima su na raspolaganju bazeni, restorani, barovi, sportski sadržaji i bogat Spa & Wellness program.

Hotelska peščana plaža uređena je za prijatan i bezbrižan boravak uz more. Suncobrani, ležaljke i dušeci dostupni su bez doplate na plaži i oko bazena, dok se peškiri dobijaju uz depozit.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su klima-uređajem, SAT TV-om, mini-barom, sefom uz depozit, fenom za kosu i Wi-Fi internetom. Standardne sobe površine su oko 28 m² i mogu imati pogled na baštu, delimičan pogled na more ili delimičan pogled na more i bazen. Hotel nema porodične sobe, već je za porodice moguće rezervisati dve odvojene sobe.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Chef’s Market, kao i à la carte restorani Mona i La Voile, dok ponudu upotpunjuju Pool, Plage i La Voile Bar, uz užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u okviru hotelskog koncepta.

Foto: Promo

Hotel nudi bogat izbor sportskih i rekreativnih sadržaja, među kojima su veliki otvoreni bazen površine oko 1.300 m², zatvoreni bazen, dečiji bazen, jacuzzi, teniski tereni, mini golf, stoni tenis, odbojka na plaži i dnevna animacija. Za najmlađe goste predviđeni su mini klub za decu uzrasta od 4 do 10 godina, igralište i poseban dečiji bazen.

Posebnu vrednost resortu daje poznati The Royal Elyssa Thalasso & Spa centar, jedan od najvećih i najpoznatijih spa centara u Tunisu, koji se prostire na oko 16.500 m² i nudi širok izbor tretmana za relaksaciju i regeneraciju.

Foto: Promo

Royal Thalassa Monastir 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele luksuzan i sadržajan odmor u Tunisu. Spoj kvalitetne All Inclusive usluge, peščane plaže, wellness sadržaja i blizine Monastira čini ovaj hotel idealnim izborom za porodična putovanja, odmor za parove i goste koji žele opuštanje uz more.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se direktni letovi za Tunis sa polascima iz Beograda i Niša, uz veliki izbor hotela i mogućnost odabira različitog broja noćenja.

Foto: Promo

Polasci iz Niša realizuju se letovima avio-kompanije Air Serbia svake subote, a prvi termini dostupni su od 6. juna. Aranžmani iz Niša organizovani su na bazi 7 noćenja, dok su iz Beograda dostupni aranžmani sa različitim trajanjem boravka.

Paket-aranžmani obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovan transfer na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju i podršku predstavnika na destinaciji. Ovakav koncept omogućava jednostavno planiranje letovanja, uz sigurnost kompletne organizacije putovanja.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel https://1atravel.rs , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog .

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.