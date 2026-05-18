Slušaj vest

U Kraljevskom Dvoru na Dedinju održano je donatorsko veče posvećeno obnovi Kumice, istorijskog metoha Manastira Hilandara nadomak Svete Gore, u organizaciji Kraljevske fondacije princa naslednika Filipa i princeze Danice i Manastira Hilandara.

1/5 Vidi galeriju Donatorska večera za obnovu Kumice, metoha Hilandara Foto: Kancelarija princa Filipa, Kancelarija princa Filipa

Događaj je okupio brojne zvanice iz javnog, kulturnog i privrednog života, sa ciljem podrške projektu obnove jednog od najznačajnijih hilandarskih poseda, koji će nakon rekonstrukcije dobiti novu namenu – postati odmaralište i duhovno-obrazovni centar za decu i mlade, uključujući i decu sa posebnim potrebama.

Pored princa-naslednika Filipa i princeze Danice sa sinom princom Stefanom kao domaćina, večeri su prisustvovali i prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina.

Sa blagoslovom Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, dešavanju je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop lipljanski i vojni Dositej, koji je pre izbora za episkopa, 20 godina bio sabrat Manastira Hilandara.

Tim povodom, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svete carske srpske lavre Hilandara na Svetoj Gori odazvao se pozivu i uveličao je svečanost. U pratnji igumana Metodija bili su arhimandrit Gerasim i monah Jelisej, hilandarski sabrat.

Veče je otpočelo pomenom vojnicima kraljevske vojske povodom 110. godišnjice stradanja iste u Velikom ratu. Bogosluženjem u Dvorskom paraklisu posvećenom patronu kraljevske porodice – Svetom apostolu Andreju Prvozvanom načalstvovao je vikarni episkop lipljanski i vojni Dositej, uz sasluženje Visokoprepodobnog arhimandrita Metodija i u prisustvu sveštenstva i đakonstva.

Nakon pomena, u bioskopskoj sali Kraljevskog dvora usledila je prezentacija projekta obnove metoha Kumica i brojnih projekata u okviru poduhvata Svetog manastira Hilandara za rad sa decom i mladima Hilandarski svetionik.

Na samom početku večere gostima se obratio prestolonaslednik Aleksandar kao starešina Kraljevskog doma:

”Veoma sam ponosan na svog sina princa Filipa i snahu princezu Danicu zbog njihove inicijative i organizacije ovog skupa podrške metohu Kumica. Kraljevska porodica Srbije i naš Sveti manastir Hilandar povezani su trajnim vezama.Kralj Petar I je na ovom svetom mestu zasadio maslinu i kiparis. Ista velika čast je data i meni tokom moje prve posete. Moj otac, kralj Petar II, tokom najtežih dana svog života, nalazio je utehu u pismima koja je primao i slao Hilandaru. Pre tri godine, odlikovao sam Hilandar Kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde, za sve zasluge za naš narod i zemlju. Moj sin i unuk su takođe posetili manastir, nastavljajući vezu Karađorđevića sa Hilandarom. I oni su primili veliku ljubav i poštovanje od oca igumana i bratstva. Bez ove velike svetinje, mi Srbi bi teško istrajali i ostali na putu našeg Gospoda. Pomažući ovoj svetinji, ostavljamo trajan trag u večnosti. Ovo veče je nastavak veze između Hilandara i naše porodice, koja će i dalje da raste i cveta u godinama koje dolaze” poručio je prestolonaslednik Aleksandar, saopštila Kancelarija princa Filipa.

Tokom večere gostima se kao organizator skupa obratio i princ-naslednik Filip, ističući duhovni i nacionalni značaj Hilandara, kao i simboličku važnost obnove Kumice.

„Večeras nas je u Kraljevskom domu Srbije okupio projekat obnove Kumice, metoha manastira Hilandar uz sami ulaz na Svetu Goru. Hilandar je vekovima bio duhovni stub našeg naroda, mesto koje je oblikovalo, ali i očuvalo naš identitet, našu veru i naš pogled na svet”, poručio je princ-naslednik.

On je naglasio da su „teška vremena ponovo približila dve institucije koje su zajedno čuvale kontinuitet i dušu Srbije – Krunu i Crkvu”, dodajući da srpski narod sve jasnije prepoznaje značaj tog zajedništva.

Govoreći o Hilandaru kao mestu posebnog duhovnog značaja, Princ Filip je istakao da Srbi „ne kažu slučajno da idu ‘na’ Hilandar, umesto ‘u’ Hilandar”, opisujući ga kao „mesto koje nije na zemlji, već negde između, kao prag sa koga najjasnije vidimo Gospoda”.

U svom obraćanju posebno je ukazao na značaj očuvanja tradicionalnih vrednosti u savremenom vremenu.

„U vremenu kada se, pod uticajem kulturnog relativizma, mnoge vrednosti i temelji društva dovode u pitanje, važno je da se vratimo onome što je trajno – veri, moralu i odgovornosti. To je temelj dugoročnog razmišljanja, temelj koji nas uči da ne živimo samo za danas, već sa svešću o generacijama koje dolaze”, poručio je.

Princ-naslednik je sa prisutnima podelio i lično iskustvo sa Hilandara, podsetivši da je prošle godine prvi put poveo svog sina Stefana u ovu srpsku svetinju.

„To iskustvo me je podsetilo koliko je važno da našu decu učimo primerom, da ih uvedemo u život Crkve i da im damo jake korene”, rekao je.

Govoreći o samom projektu, naglasio je da Kumica „nije samo projekat obnove, već projekat budućnosti”.

„To će biti mesto okupljanja dece i mladih, ukorenjeno u živoj veri i trajnim tradicijama srpskog naroda. Kroz ovaj projekat Kruna stoji uz Hilandar, duhovno srce našeg naroda, sa svešću o odgovornosti prema našim precima, ali i prema generacijama koje dolaze”, istakao je princ Filip.

Prema predstavljenom projektu, planirana je rekonstrukcija čitavog kompleksa u okviru istorijskih gabarita i uz poštovanje tradicionalne arhitekture Svete Gore. Predviđeni su smeštajni kapaciteti za decu i mlade, posebno prilagođene sobe za decu sa posebnim potrebama, biblioteka, prostorije za dnevne aktivnosti, trpezarija, ambulanta, kao i prostor za aktivnosti na otvorenom. Procenjena vrednost rekonstrukcije kompleksa iznosi više od 3,3 miliona evra, a prva faza projekta obuhvatiće obnovu postojećih objekata i infrastrukture kompleksa.

Istorijski metoh Kumica nalazi se u neposrednoj blizini Svete Gore, nedaleko od mesta Nea Roda, i vekovima je predstavljao jedan od najznačajnijih hilandarskih poseda. Danas su od nekadašnjeg kompleksa uglavnom sačuvani ostaci zidina i crkva Svetog Haralampija iz XIX veka, dok je planirana obnova usmerena na očuvanje autentičnog izgleda i duha ovog mesta.

Princ Filip je na kraju zahvalio svima koji su podržali projekat, posebno restoranu „Madera” i ”Kalemegdanska terasa” koji su pripremili donatorsku večeru, hotelu „Metropol”, ”Divino evento”, kao i saradnicima dveju Fondacija koje učestvuju u realizaciji obnove.

Kao simbol zajedništva Kraljevskog Doma i Manastira Hilandara, tokom večere služeno je crveno vino iz hilandarskih vinograda i belo vino iz kraljevskih vinograda na Oplencu.

Nakon obraćanja prestolonaslednika Aleksandra i princa – naslednika Filipa, goste je blagoslovio i pozdravio visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Iguman Metodije iskoristio je priliku da izrazi reči velike zahvalnosti, prvenstveno domaćinima, a zatim i svima koji su se sabrali sa iskrenom željom da doprinesu misiji koju je u Svetom manastiru Hilandaru otpočeo upravo hilandarski osnivač – Sv. Sava, a koja se i danas aktivno nastavlja.

Kao uspomenu na ovo dobrotvorno dešavanje pod svodovima Kraljevskog dvora u Beogradu, iguman Metodije uručio je u ime sveštenog bratstva manastira Hilandara prigodne poklone članovima kraljevske porodice: fotografiju prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića sa hilandarskim bratstvom nastalu prilikom njegove posete Svetoj Gori 2023. godine i ikonu Sv. sveštenomučenika Haralampija, zaštitnika metoha Kumica, rad sveštenog bratstva hilandarske kelije Sv. Nikolaja Mirlikijskog – Burazeri. Svim dobrotvorima darovani su posebno izrađeni albumi sa autentičnim fotografijama posete kralja Petra I Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine.