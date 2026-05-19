Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

JKP JKP „Parking servis“ obaveštava građane da od 1. juna 2026. godine počinje primena novog režima i naplata parkiranja u delu ABC bloka na Detelinari.

Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, a na inicijativu građana, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće ulice:

Rumenačka, od Bulevara kralja Petra I do Bulevara Jaše Tomića

Pasterova

Stevana Mokranjca

dr Đorđa Joanovića

Navedene ulice biće u režimu plave zone naplate parkiranja. U ovoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50,00 dinara.