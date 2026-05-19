Važna vest za novosadske vozače: Od 1. juna naplata parkinga u ovim ulicama - sat 50 dinara
JKP JKP „Parking servis“ obaveštava građane da od 1. juna 2026. godine počinje primena novog režima i naplata parkiranja u delu ABC bloka na Detelinari.
Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, a na inicijativu građana, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće ulice:
Rumenačka, od Bulevara kralja Petra I do Bulevara Jaše Tomića
Pasterova
Stevana Mokranjca
dr Đorđa Joanovića
Navedene ulice biće u režimu plave zone naplate parkiranja. U ovoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50,00 dinara.
Građani koji imaju prebivalište u navedenim i okolnim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, ostvaruju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 300,00 dinara mesečno, odnosno 3.600,00 dinara godišnje.