SRBIJI NA PONOS: Učenice iz Srbije osvojile srebro i bronzu na Evropskoj olimpijadi iz informatike
Na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke, koja se održala u Italiji, učenice iz Srbije osvojile su srebrnu i bronzanu medalju.
Srebrnu medalju na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke u Italiji osvojila je Iva Živković, učenica Matematičke gimnazije.
Bronzanu medalju osvojila je Irina Stanišić, učenica Prve kragujevačke gimnazije.
Takmičilo se 248 učesnica iz 68 zemalja.
Jedan od autora zadataka bio je i Nemanja Majski, donedavni učesnik takmičenja iz informatike.
Kurir.rs/RTS
