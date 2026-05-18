Slušaj vest

Patronažne sestre Doma zdravlja u Žabarima više od 20 godina obilazile su pacijente čuvenom "zastavom 101". Posle više od 330.000 pređenih kilometara, kvarova i improvizovanih popravki, "stojadin" više ne može da prođe tehnički pregled i uskoro odlazi u zasluženu penziju.

Zaposleni u Domu zdravlja kažu da ih "kec" nikada nije ostavio na putu, iako je često zahtevao popravke na licu mesta.

Foto: Printscreen/ RTS

"Kec", a kao da je "mercedes"

Ponekad je morao da se veže auspuh, ponekad je motor "prokuvavao" na uzbrdici, a dešavalo se i da gorivo direktno ubrizgavaju u karburator kako bi upalio.

- Nema servo, teško je da se okrene, ali ja ga ne bih menjala - kaže patronažna sestra Suzana Stanojević, dodajući da automobil više nije bezbedan za registraciju.

U Domu zdravlja objašnjavaju da su trapovi, amortizeri i korozija učinili svoje i da se dalja ulaganja ne isplate. Ipak, zaposleni se i danas sećaju dana kada je "stojadin" stigao nov.

1/10 Vidi galeriju "Zastava 101" iz Doma zdravlja Žabari ide u penziju posle 20 godina Foto: Printscreen/ RTS

- Stigao je nov, bukvalno u celofanu. Vožnja je bila perfektna, vozila sam ga iako sam tada bila mlad vozač. Zaista je bio, da ne kažem - kao mercedes - priseća se glavna sestra Slađana Stokić.

Kada bi ostao zaglavljen u blatu ili stao na seoskom putu, u pomoć su priticali meštani i pacijenti.

Pripomagali i meštani da pokrenu mašinu

- On stane, ali ga mi poguramo - kaže kroz osmeh patronažna sestra Tanja Paunović.

Registracija važi do 22. maja, posle čega će čuveni "stojadin" u zasluženu penziju.

Zaposleni u Domu zdravlja kažu da bi, kada bi se "Zastava 101" i dalje proizvodila, ponovo izabrali baš takav automobil.

Kurir.rs/ RTS