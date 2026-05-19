Slušaj vest

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša od 19 do 23, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Od sutra promenljivo i postepeno toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će ponegde biti praćen i grmljavinom - najavio je RHMZ i dodao:

Foto: Shutterstock

- U četvrtak promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz prolaznu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od devet do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni.

RHMZ je objavio i prognozu od 22. do 26. maja gde najavljuje promenljivo vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura bez bitnije promene.

Biometeorološka prognoza Očekuje se nešto povolјnija biometeorološka situacija. Izvestan oprez se i dalјe savetuje psihičkim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa, reumatski bolovi i poremećaji sna.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je više sunca za naredne dane uz sveže noći, ali postepeni porast maksimalnih temperatura. Od sredine nedelje ponovo najavljuje lokalnu pojavu pljuskova ponegde.

- Posle 25. maja maksimumi u okviru proseka za kraj maja ili malo iznad njega dok je pred sam kraj maja ili početkom juna moguće osveženje. U drugom delu nedelje ponegde i to uglavnom na planinama moguća lokalna pojava jačeg grmljavinskog pljuska sa gradom. Maksimumi prvo od 19 do 24, a u drugom delu nedelje malo svežije uz maksimume od 17 do 22 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Prognoza Marka Čubrila Foto: Facebook Printscreen

- Za dolazeći vikend ređa pojava pljuskova uz dalje postepeno otopljenje te bi se posle 25. maksimumi najčešće kretali od 21 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu lokalno oko 30.