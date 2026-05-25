Mladi par želi da proslavi rođendane i diplome u porodičnoj kući, ali baka im to zabranjuje zbog običaja žalosti i to čak godinu dana nakon smrti dede!

Jedan mladić podelio je na Redit forumu svoje iskustvo iz zajedničkog života sa devojkom u porodičnoj kući nakon smrti svog dede. Par se, kako navodi, uselio pre pet meseci kako bi uštedeli na kiriji dok devojka ne završi fakultet. Iako planiraju da se uskoro odsele i žele da žive samostalno, suočili su se sa problemom poštovanja tradicionalnih običaja jer nakon dedine smrti, baka insistira da u kući ne bude slavlja i muzike najmanje godinu dana.

- Pre otprilike pet meseci smo se devojka i ja uselili zajedno u mojoj kući gde su živeli moji baba i deda, to smo uradili prvenstveno kako bi izbegli kiriju dok devojka ne završi fakultet, 99 odsto bismo se nakon što završi fakultet odselili ili u drugi grad ili samo na drugo mesto u istom gradu, oboje želimo da živimo ostatak života odvojeno od familije jer ne želimo da se previše mešaju u naš život i vezu - navodi se u objavi i dodaje:

Smrtni slučaj u porodici

- Nažalost, pre tri meseca mi je umro deda i nastala je jako tužna atmosfera. Ipak mi je bio jako blizak. Svi smo u kući ispoštovali onih 40 dana, čak i više jer je meni a i babi bilo teško, tri meseca nisu dolazili gosti, nije se puštala muzika, nije se ništa slavilo itd... Ja sam sada nakon tri meseca tu žalost preboleo, i dalje mi nije svejedno, ali moram da nastavim dalje, krenulo je doba kada treba devojka i ja dosta toga da proslavimo, rođendani, moju promociju, njeno diplomiranje i još dosta nekih sitnica.

Međutim, baba nam to brani jer želi da prođe minimum godinu dana bez ikakvih gostiju, muzike i svega i još makar dve godine bez slavlja. Ja znam da taj običaj postoji i svestan sam njega, ali me jednostavno dosta iritira, jer ne mogu da sedim u tišini bez igde ikoga, pogotovo jer smo devojka i ja uložili dosta novca da nam stan u kući izgleda lepo, a i dvorište, bilo bi sve ovo okej da nismo toliko novca uložili, samo bi slavili sve to na nekoj vikendici ili vili skroz nebitno, ali je sve to već urađeno, novac uložen, sve je napravljeno da bi bilo lepo nama, babi i svima koji dolaze da posete, i sada sve to ide u vodu jer baba ne želi bilo kakve goste, a kao što sam rekao mi nećemo ni biti tu nakon godinu dana do dve godine.

Njegova objava izazvala je lavinu komentara. Mnogi korisnici bili su šokirani ovim običajem.

- Budi srećan što devojka pored tebe sve vreme poštuje i tvoju porodicu - pisalo je u prvom, dok je jedan korisnik savetovao strpljenje:

- Ispoštujte baku, neka prođe godina dana. Uvek možete proslaviti u kafiću, klubovima ili vikendici.

Među komentarima se pojavilo i podsećanje na vrednost međusobnog poštovanja: