Pozajmljivanje novca među prijateljima i poznanicima u Srbiji često izaziva nesuglasice, ljutnju i neugodnosti, a internet je prepun priča o tome kako neki dugovi nikad nisu vraćeni.

U Srbiji je davanje i uzimanje pozajmica između prijatelja, kolega ili članova porodice česta pojava, ali i izvor brojnih polemika. Dok jedni smatraju da je pomaganje bližnjima znak solidarnosti, drugi upozoravaju da neplaćeni dugovi mogu narušiti prijateljstva i poverenje.

Na društvenim mrežama redovno se otvaraju rasprave o tome kada je u redu posuditi, a kada tražiti povraćaj novca, a poslednjih dana pažnju je privukla jedna objava na Reditu.

Korisnik je opisao situaciju u kojoj je više puta pozajmio novac poznaniku, koji ga je uvek tražio s lakoćom, ali se nakon toga ponašao opušteno i izbegavao da vrati dug. Kako navodi, i pored njegovog ljubaznog podsećanja, osoba se naljutila kada je novac konačno zatražen. Na kraju, dug je ipak vraćen, uključujući i prethodne pozajmice, ali pitanje ostaje: zašto neki ljudi imaju opušten stav prema vraćanju novca, iako ga imaju i nisu u finansijskoj krizi?

Objava je izazvala brojne reakcije, a komentari su pokazali da iskustva mnogih sa pozajmicama nisu nimalo retka:

- Pa, video je da si fin pa pokušava da te odradi na grižu savest... Nemaš ti šta da pravdaš za šta će tebi tvoj novac. Posle prve pozajmice me ne bi video više nikada, pa čak i da se radi o 50 evra - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- 100 evra nije velika suma, ali sam se osećao kao budala kada je i treći put tražio novac.

Jedan korisnik je napisao da mu 13 godina čovek duguje novac i ne vraća mu.

- Duguje mi lik 6.000 evra od 2013. godine. Možda sedam... - otvorio je dušu jedan korisnik, kome novac nikada nije vraćen:

- Pozajmio sam 50 evra kolegi pre godinu i po dana, i od tada ga više nisam video. Neću ja propasti zbog tog novca, ali njemu je na obraz i sramotu. Od tada ne pozajmljujem nikome, ni braći ni sestrama, osim u slučaju zdravstvenih problema.

Obavezan ugovor

Podsetimo, savet svim građanima je da ako žele da se zaštite je da sve stave na papir pre nego što daju novac.