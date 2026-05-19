Sedam fakulteta Univerziteta u Beogradu podiglo je cene školarina za narednu akademsku godinu! Poskupljenje iznosi od 1.000 do najviše 10.000 dinara i u skladu je sa stopom inflacije.

Od ukupno 31 fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta, školarinu su odlučili da povećaju Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Ekonomski, Pravni, Filološki, Tehnički fakultet u Boru i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, potvrđuju ovogodišnji konkursi za upis studenata objavljeni na sajtu Univerziteta.

Arhitektonski najskuplji

Najviša školarina kao i prethodne godine ostaje na Arhitektonskom fakultetu i iznosi 300.000 dinara. Školarina na Filološkom fakultetu, prema podacima konkursa, porasla je za 1.000 dinara - sa 119.000 skočila je na 120.000 za 60 ESPB bodova. Ekonomski fakultet je takođe korigovao cenu naknade za studiranje, koja je sa ovogodišnjeg ranga od 112.479 do 147.999 dinara povećana na od 115.853 do 152.400, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova.

Slično poskupljenje beleži se i na Pravnom fakultetu, gde će sadašnji studenti i brucoši koji budu na samofinansiranju godinu umesto 114.000 plaćati 117.000 dinara, tj. 3.000 dinara više. Mašinski fakultet je podigao školarinu za program Mašinsko inženjerstvo sa 108.000 na 111.000 dinara, dok je cena za program Informacione tehnologije u mašinstvu ostala nepromenjena i iznosi 180.000 dinara.

Nešto veći skok školarine je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, gde će akademci umesto 150.000 naredne godine plaćati 156.000. Na listi poskupljenja je i Fakultet organizacionih nauka, koji beleži povećanje sa 171.000 na 180.000 dinara iliti pet odsto.

Školarina za narednu godinu je najviše skočila na Tehničkom fakultetu u Boru, gde će samofinansirajući studenti umesto 60.000 od oktobra plaćati 70.000 dinara iliti 10.000 dinara više. Fakultet političkih nauka još nije objavio konkurs, a kako nezvanično saznajemo, školarine neće podizati.

- Senat Univerziteta ne može da utiče na poskupljenja školarine, odluku o tome donosi savet svakog fakulteta pojedinačno. Sva poskupljenja su u skladu sa inflacijom - navodi naš izvor.

Država vraća

Podsetimo, izmenama Zakona o visokom obrazovanju od marta prošle godine, država refundira polovinu školarine studentima koji prvi put upisuju godinu studija. Povraćaj sredstava radi se dva puta godišnje, a pravo na refundaciju važi za jedan studijski program po stepenu studija.

Ministarstvo prosvete je krajem aprila započelo isplatu sredstava za tekuću akademsku godinu. Za ove namene opredeljene su četiri milijarde dinara, a za prošlu školsku godinu već su isplaćene više od 2,3 milijarde dinara za gotovo 54.000 studenata. Zaključno sa 20. aprilom povraćaj je izvršen i za 1.005 studenata u ukupnom iznosu od oko 27,6 miliona dinara, čime je proces refundacije za školsku 2024/25. godinu završen.

Fakulteti koji su povećali školarinu Fakultet Stara školarina Nova školarina

Filološki fakultet 119.000 120.000

Ekonomski fakultet 112.479-147.999 115.853-152.400

Pravni fakultet 114.000 117.000

Mašinski fakultet, smer Mašinsko inženjerstvo 108.000 111.000

Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja 150.000 156.000

Fakultet organizacionih nauka 171.000-180.000

Tehnički fakultet Bor 60.000-70.000