Slušaj vest

Aleksandra iz Vršca podelila je na mrežama jezive kadrove svog stana kako bi upozorila sve stanodavce.

Pored haosa i prljavštine, nesavesni stanari su pobegli sa ukradenim stvarima, ostavili neplaćene račune, pa čak dozvolili i ljubimcu da vrši nuždu gde stigne, a sada jednostavno odbijaju da se jave na telefon.

- Snimam ovaj video iz razloga što želim da sprečim da se ovako nešto slično potencijalno dogodi nekome, i kao podsetnik da ne verujete ni najbližima, a kamoli nekome sa kojima ste samo dobri - navela je Aleksandra.

Foto: Printscreen/TikTok

Ona je video-snimak objavila na svom Tiktok nalogu.

- Ovo je stanje stana nakon što su nam izašli stanari, čak su izneli tepih, nešto od sudova i kantu, a ostavili neplaćene račune. Naravno, neću iznositi nikakve detalje, ali se nadam da će ovo biti podsetnik ako izdajete stan da zaista ne verujete nikome. Predugačka priča, evo ovde je, na primer, njihov pas išao u toalet, a oni ne mogu da se jave ni na telefon - zaključila je.

Prizori koje je Aleksandra zatekla zgrozili su brojne korisnike ove mreže.

- Podstanar sam više od deset godina nikad mi nije palo na pamet da ovako uništim stan, kako neko ovo uspe? - naveo je jedan korisnik u komentarima.