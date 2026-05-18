Slušaj vest

Kompanija NIS tradicionalno i ove godine učestvuje na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde predstavlja pogodnosti programa namenjenog poljoprivrednicima.

Tokom ove manifestacije NIS će posetiocama štanda kompanije u Master hali Novosadskog sajma prezentovati brojne pogodnosti koje su im dostupne u NIS agro kartica programu lojalnosti. U skladu sa važećom Uredbom Vlade Srbije, poljoprivrednici koji imaju registrovane obradive površine u eAgraru mogu kupovati evro dizel gorivo po povlašćenoj ceni od 184 dinara po litru. NIS Agro kartica donosi i redovne benefite za sve korisnike NIS Agro programa, kao što su: stalni popust od 6 dinara po litru na G-Drive goriva, popust od 20 odsto na sve Drive Cafe kafe, popust od 10 dinara po kilogramu na plinske boce za domaćinstvo, kao i redovni popust od 5 odsto na odabrana NISOTEC ulja i maziva.

Samo za vreme trajanja Sajma članove NIS Agro programa lojalnosti očekuje specijalni sajamski popust od 20 odsto na određene proizvode iz NISOTEC palete ulja i maziva koji povećavaju efikasnost vozila, obezbeđuju duži radni vek motora i omogućuju značajnu uštedu goriva.

Sajamski dani istovremeno su i dodatna prilika da kompanija izrazi zahvalnost postojećim i novim korisnicima NIS Agro programa, i to kroz simbolične poklone u okviru aktivacije „Točak sreće“ koja je dostupna posetiocima štanda kompanije.

Pored toga što nudi vrhunske pogodnosti, NIS Agro kartica podrazumeva potpuno digitalizovanu i veoma jednostavnu i brzu registraciju u program lojalnosti. Novi članovi, poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u eAgraru, mogu se prijaviti u program putem sajta NIS Agro kartica – NIS Petrol i Gasprom, preuzeti NIS Agro kartica mobilnu aplikaciju i za samo nekoliko minuta postati članovi najvećeg programa lojalnosti za poljoprivrednike u Srbiji.

Foto: Agro Belgrade

„Kompanija NIS je već godinama pouzdan partner srpskih poljoprivrednika, o čemu govore i pogodnosti koje oni mogu da ostvare uz NIS Agro karticu na svim našim benzinskim stanicama širom Srbije. I u ovim izazovnim trenucima nastavljamo da podržavamo poljoprivredu kao izuzetno važnu granu ekonomije u Srbiji. Takođe, nastavljamo sa urednim snabdevanjem domaćeg tržišta svim vrstama goriva najvišeg kvaliteta“, rekla je Bojana Radojević, direktorka Departmana za maloprodaju kompanije NIS.