Neka se povinuje novodošavši onome koji je pre došao, nepismeni pismenome, neuki obrazovanome i mlađi starijem.

Bolji je dan koji čini volju Gospodnju, nego množina bezbožnika.

Nemojmo, o čeda i braćo, nikada da poštujemo ono što škodi, a da obilazimo ono što nas spašava.

Neka se ne unese ova zla i prokleta reč: Moje i Tvoje, Veće i Manje.

Nećemo nikoga sa vrata naših prazna da otpuštamo.

Na svim svojim putevima znajte da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati.

Presecimo i izbor volje, kao što kod mnogih iskorenjujemo nesitost i učimo vas da malim i potrebnim budete zadovoljni…

Bdite i molite se, da ne padnete u napast; jer duh je bodar, a telo nemoćno.

U krotosti primite ovu reč koja može spasti duše vaše. Budite tvorci reči, a ne samo čitaoci, pomišljajući u sebi da koji sluša reči i ne čini što je zapoveđeno njima, takav je sličan čoveku koji gleda lice svoje u zrcalu: jer pozna se, i otide, i odmah zaboravi kakav je bio.

"Počujte me braćo, poslednji i prvi: po jeziku, veri, mi smo jedne krvi. Mi smo braća, znajte, sestra nam je sloga, jer smo djeca Hrista jednog istog Boga. Riječ "bratstvo" lako je izreći, al kad se izgubi, teško ga je steći; Čuvajte ga kao vaša oka oba, to vam je amanet sa Hristovog groba".