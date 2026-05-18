Povodom obeležavanja Dana matičara Srbije i 80 godina postojanja matične službe, u Palati Srbija danas je održana svečanost u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na kojoj su uručena priznanja istaknutim matičarima za doprinos unapređenju rada matičnih službi i približavanju usluga građanima.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović poručila je da su matičari svedoci najvažnijih životnih trenutaka svakog građanina – rođenja, venčanja i smrti – i da zbog toga zaslužuju poseban status i poštovanje u društvu.

„Biti svedok tri najvažnija životna trenutka, tri snažne i međusobno različite emocije, predstavlja veliku odgovornost, ali i privilegiju. Zato želimo da zajedno sa matičarima pronađemo rešenja kako bi dobili položaj i prava koja zaslužuju“, istakla je Paunović.

Vidi galeriju Dan matičara Srbije Foto: Nemanja Pančlić

Ministarka je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da radi na modernizaciji sistema, unapređenju usluga i digitalizaciji procedura, ali da tehnološki napredak nikada ne sme da zameni ljudski pristup i poverenje koje građani imaju u matičare.

„Vi ste prvi susret svakog građanina sa državom. Zato je važno da, uz modernizaciju sistema, sačuvamo i ono što je suština vašeg poziva – ljudskost, empatiju i poverenje“, poručila je Paunović.

Ministarka Paunović je na današnjoj svečanosti uputila i javnu pohvalu matičarima iz Velike Plane, koji su svojim radom, profesionalizmom i posvećenošću dali značajan doprinos organizaciji ovogodišnjeg obeležavanja Dana matičara Srbije u tom gradu.

Govoreći o razvoju matične službe, ministarka je podsetila da je modernizacija rada bila jedan od najvažnijih koraka u njenom unapređenju i istakla da je uvođenje elektronskih matičnih knjiga predstavljalo veliku prekretnicu, ne samo u tehničkom smislu, već pre svega u kvalitetu usluga koje država pruža građanima.

„Taj posao nismo završili i verovatno, kako dani prolaze, sve veći izazovi biće pred nama, ali to ne menja situaciju da smo potpuno rešeni da zajedno sa vama dovedemo taj sistem do perfekcije, a da vam, opet, ne uskratimo pravo da vi budete baš taj prvi osmeh koji roditelji vide nakon rođenja svog deteta, da vi budete ljudi pred kojima će se neko zakleti na večnu ljubav, da podelite taj deo radosti, ali i da budete ljudi koji sa najviše empatije razumeju te teške situacije koje se događaju, nažalost, porodicama svih nas.“, poručila je Paunović.

Svečanosti je prisustvovao i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, koji je istakao značaj digitalizacije matičnih knjiga i daljeg razvoja elektronskih usluga za građane. On je najavio da bi naredni korak u modernizaciji matičnih usluga moglo biti uvođenje servisa „e-Venčanje“, koji bi omogućio elektronsko zakazivanje termina i pripremu dokumentacije za venčanje.

Tokom svečanosti priznanja su uručena Zorici Ostojić iz Matične službe Grada Kruševca, Dejani Pantić iz Matične službe Grada Požarevca i Slađani Radojević iz Matične službe Savski venac, za izuzetan doprinos unapređenju rada matičnih službi i kvaliteta usluga građanima.