Snimak mladenaca iz Užica koji nakon venčanja sami izlaze iz opštine držeći se za ruke, bez trubača, galame i petardi, raznežio je celu Srbiju.

Oni su pokazali da za pravu sreću i ljubav nije potreban spektakl. 

Njihov izlazak iz opštine, po romantičnoj kiši i bez ijednog gosta, postao je apsolutni hit na mrežama.

Bez velike pompe

- Može i ovako… Bez velike pompe, bez trubača, petardi i galame. Skromno, tiho i iskreno. Samo njih dvoje, korak po korak, izlaze iz opštine u novi život - navodi se na Instagram stranici "Užička posla".

Objavljen je i video-snimak mladenaca.

- I dok tiha kišica pada, na njihovim licima vidi se ono najvažnije, iskrena sreća, ljubav i uzbuđenje zbog početka zajedničkog puta. Jer najlepši trenuci ne moraju biti najglasniji… Ponekad su upravo oni tihi, jednostavni i puni emocija oni koji ostaju zauvek u srcu - dodaje se u opisu objave koja je oduševila mnoge.

Mnogi su im uputili iskrene čestitke.

- Bravo, ovo je prava stvar, svaka čast. Bez vašara i 500 ljudi, ovo je gospodski, hvala Bogu da ima pametnih ljudi. Sve najbolje u budućnosti - napisao je jedan korisnik.

