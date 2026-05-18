Ljuta ili neljuta, šiljasta, ili babura paprika je jedan od najprodavanijih poljoprivrednih proizvoda u Vranju ovih dana. Prodavci kažu bez ljute paprike nema dobrog ručka, a Vranjanci su poznati kao gurmani i meraklije.

„Ima, ima i to lepa paprika, ima paradajza, krastavca, tu je kupus, mladi, stari krompir. Za salatu mladi luk rotkvica, spanać“, objašnjava Vera čiju tezgu Vranjanci ne zaobilaze s razlogom.

Paprika ljuta po komadu je 30 do 40 dinara ili tri za sto dinara, jednostavna je računica.

Kilogram ljute i slatke paprike košta 300 dinara. Crvena paprika iz uvoza je 500 do 600 dinara kilogram.

Foto: T.s.

„Kupuju ljudi i papriku za prženje, baburu slabije pošto još imaju u zamrzivaču od prethodne godine. Ljutu papriku kupuju, krastavac, kupus“, ističe sagovornica Kurira.

Evo kakve su i kolike cene povrća koje najčešće pazare kupci na vranjskoj pijaci.

Veza luka je 50 dinara koliko i veza rotkvica, paradajz 300 dinara kilogram. Krompir“stari“100 dinara, mladi 200 dinara kilogram. Kupus je 70, koren salate od 50 do 70 dinara.

Krastavac domaći je 200 dinara, brokoli 300 dinara kilogram.

Još uvek nema paprike iz domaće proizvodnje zbog vremenskih uslova.

„Paprika je iz uvoza, iz Grčke, za još neki dan na tezgama će biti i naša paprika, iz domaće proizvodnje. Ovo vreme da se malo popravi, da otopli i biće“, kaže Vera.

Zanimljiv je izbor proizvoda bez kojih Vranjanci ne mogu.