Jedinica Mešovite artiljerijske brigade naoružana samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 „nora“ uspešno je zaokružila period intenzivne obuke uz realizaciju bojevih gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“.

Obuka je realizovana s ciljem očuvanja dostignutog stepena sposobnosti i unapređenja individualne i kolektivne obučenosti. Posluge su težišno uvežbavale posedanje vatrenog položaja, premeštanje jedinice i izvršenje posrednog gađanja po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja.

U završnim segmentima obuke učestvovali su i pripadnici izviđačkih i specijalnih jedinica Vojske Srbije koji su se obučavali za navođenje artiljerijske vatre uz pomoć savremenih sistema na borbenim vozilima, prenosnih optoelektronskih uređaja i daljinski pilotiranih vazduhoplova.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Integracijom sredstava koja se nalaze na upotrebi u izviđačkim i specijalnim jedinicama sa artiljerijskim sistemima za osmatranje, pripremu početnih elemenata i rukovanje artiljerijskom vatrom, znatno se unapređuju mogućnosti za detekciju ciljeva, brzina prenosa informacija i, u konačnom, manevar vatrom.