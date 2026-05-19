"Nora" na Pasuljanskim livadama: Mešovita artiljerijska brigada uspešno realizovala bojeva gađanja (FOTO)
Jedinica Mešovite artiljerijske brigade naoružana samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 „nora“ uspešno je zaokružila period intenzivne obuke uz realizaciju bojevih gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“.
Obuka je realizovana s ciljem očuvanja dostignutog stepena sposobnosti i unapređenja individualne i kolektivne obučenosti. Posluge su težišno uvežbavale posedanje vatrenog položaja, premeštanje jedinice i izvršenje posrednog gađanja po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja.
U završnim segmentima obuke učestvovali su i pripadnici izviđačkih i specijalnih jedinica Vojske Srbije koji su se obučavali za navođenje artiljerijske vatre uz pomoć savremenih sistema na borbenim vozilima, prenosnih optoelektronskih uređaja i daljinski pilotiranih vazduhoplova.
Integracijom sredstava koja se nalaze na upotrebi u izviđačkim i specijalnim jedinicama sa artiljerijskim sistemima za osmatranje, pripremu početnih elemenata i rukovanje artiljerijskom vatrom, znatno se unapređuju mogućnosti za detekciju ciljeva, brzina prenosa informacija i, u konačnom, manevar vatrom.
Stalna obuka i taktička uvežbavanja ključni su za očuvanje visoke osposobljenosti profesionalnog sastava i unapređenje sposobnosti Mešovite artiljerijske brigade za pružanje pouzdane, precizne i snažne vatrene podrške jedinicama Vojske Srbije u izvođenju operacija, i zato se izvode tokom cele godine u različitim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima.