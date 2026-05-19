Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija "Balkanski skok prijateljstva 2026", koja je i ove godine okupila padobrance iz više zemalja regiona, otvorena je danas na sportskom aerodromu "Lisičji jarak".

Prvi dan manifestacije protekao je u takmičenju padobranaca u skoku na cilj sa 1000 metara. Narednih dana, osim takmičarskih, trenažnih i demo skokova, biće realizovani i padobranski skokovi iz aviona AN-26 Vojske Srbije na batajničkom vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović", uz podršku 204. vazduhoplovne brigade Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Pukovnik u penziji Nenad Kuzmanović i osnivač Padobranskog kluba veterana 63. padobranske brigade „Arhistratig“ rekao je da je ovogodišnja manifestacija okupila aktivne pripadnike i veterane Vojske Srbije, domaće sportske padobrance, ali i goste iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Italije, Mađarske, Austrije i Nemačke.

1/5 Vidi galeriju Balkanski skok prijateljstva 2026 Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- Na tradicionalnoj manifestaciji ove godine imamo 126 prijavljenih učesnika, od kojih pojedini veterani 63. padobranske brigade žive za ovaj događaj i jedva čekaju da učestvuju na njemu. Ova manifestacija je naša tradicija, povezivanje i saradnja sa zemljama iz regiona, Evrope i sveta. Nadam se da će i ubuduće da se održi zahvaljujući pre svega našem Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vazduhoplovnom savezu Srbije, komandama RV i PVO i 63. padobranske brigade, Specijalnoj antiterorističkoj jedinici i medijima – istakao je pukovnik Kuzmanović.