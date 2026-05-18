Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da automobili prelaze granicu bez zadržavanja, dok kamioni čekaju od jedan do tri sata.

Kamioni na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju tri sata, a na prelazu Bezdan jedan sat.

Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinim kamioni čekaju dva sata, na prelazu Horgoš sa Mađarskom sat i po, a na Kelebiji jedan sat da napuste Srbiju.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.

Ne propustiteDruštvoDanas počinju radovi na auto-putu Novi Sad-Beograd: Zatvara se više traka: Ovo vozači treba da znaju
screenshot-4.jpg
DruštvoZbog radova na preticajnoj traci menja se režim saobraćaja od petlje Novi Sad istok do petlje Novi Sad centar: ovo su svi detalji
IMG_20250714_201206 (1).jpg
HronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
BeogradOD 18. MAJA PROMENE U PREVOZU ZBOG RADOVA NA ZVEZDARI: Evo kako će sada saobraćati ove linije
GSP - autobus