Kamioni na granici čekaju od jedan do tri sata da izađu iz Srbije: AMSS saopštio stanje na prelazima
Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da automobili prelaze granicu bez zadržavanja, dok kamioni čekaju od jedan do tri sata.
Kamioni na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju tri sata, a na prelazu Bezdan jedan sat.
Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinim kamioni čekaju dva sata, na prelazu Horgoš sa Mađarskom sat i po, a na Kelebiji jedan sat da napuste Srbiju.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.
