U Srbiji će tokom noći biti malo oblačno ili vedro, dok meteorolozi za naredne dane najavljuju promenljivo vreme uz postepeni porast temperature, saopštio je RHMZ.

U utorak, 19. maja, očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu Srbije, uz više oblačnosti, posle podne ponegde se očekuju kiša i lokalni pljuskovi, uz mogućnost grmljavine.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 19 do 23 stepena Celzijusa.

Od srede, 20. maja, vreme će biti promenljivo, ali postepeno toplije. Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a uz dnevni razvoj oblačnosti lokalno su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Pojedini pljuskovi mogli bi biti praćeni i grmljavinom, ali se ne očekuju značajnije vremenske nepogode.

