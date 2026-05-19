Mlada žena iz Kraljeva, Andrijana Popović, danas Andrijana Spaho, otvoreno je govorila o svom životnom putu, prelasku na islam i odluci da se iz Srbije preseli u Sarajevo, gde je pronašla, kako kaže, "mir, spokoj i smisao života".

U emotivnom razgovoru za jednu islamsku platformu, Andrijana je ispričala kako je još od detinjstva tragala za odgovorima o veri, smrti i smislu postojanja, iako je odrasla u tradicionalnoj pravoslavnoj porodici u Kraljevu.

- Još kao mala volela sam da čitam Bibliju. Uvek sam tragala za istinom i stalno se pitala šta dolazi posle smrti - kazala je Andrijana.

Istraživala dve godine

Njeno interesovanje za islam počelo je preko rođene sestre, koja je pre nje prihvatila islam. Upravo kroz razgovore o Isusu i verovanju, Andrijana je počela intenzivnije istraživati religiju, tražeći odgovore na pitanja koja su je godinama mučila.

- Dve godine sam istraživala. Čitala sam, tragala, pokušavala čak sebe da ubedim da ne postoji pakao. Ali što sam više tražila, sve sam više bila sigurna da istina postoji - rekla je.

Kako kaže, presudan trenutak dogodio se kada je počela čitati prevod značenja Kur’ana.

- Sve mi je postalo kristalno jasno. U jednoj rečenici sam pronašla ono što sam godinama tražila - navela je.

Andrijana je otkrila i da je u Sarajevo došla zbog udaje, gde danas živi sa suprugom i slobodno praktikuje veru.

- Sarajevo je moja baza mira. Ovde mogu potpuno biti ono što jesam - rekla je.

Iako je nakon prihvatanja islama počela nositi hidžab, zadržala je svoje ime i prezime u dokumentima, što je, kako kaže, kod pojedinih ljudi izazivalo čuđenje.

- Bilo je čudnih pogleda kada vide Andrijanu sa maramom, ali nikada nisam imala ozbiljne probleme - istakla je.

Posebno je naglasila da su njeni roditelji, iako pravoslavci, pokazali poštovanje prema njenom izboru.

Roditelji poštovali njenu odluku

- Nisu se slagali u početku, ali su poštovali moju odluku. I danas imamo lepe odnose. Mislim da ljudi ne treba da se mrze zbog različitih uverenja - kazala je.

Govoreći o promenama koje je islam doneo u njen život, Andrijana ističe da je postala smirenija, hrabrija i manje opterećena materijalnim stvarima.

- Islam mi je dao mir, samopouzdanje i oslobođenje od robovanja ljudima i mišljenjima drugih. Shvatila sam da nije najvažnije šta će neko reći, nego da čovek pronađe istinu i spokoj u sebi - poručila je.

Na kraju razgovora uputila je poruku svima koji tragaju za smislom života i boje se reakcije okoline.

- Ljudi će uvek pričati šta god radili. Zato treba misliti na svoj mir i svoj spas. Ako nešto istinski osjetite srcem, ne treba da vas bude strah - zaključila je Andrijana.