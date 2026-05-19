Vozače danas u većem delu Srbije očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu zemlje povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju tri sata, na prelazima Bezdan i Horgoš dva sata a na Horgoš sat i po.

Kurir.rs/Beta

