Kolovozi suvi, vidljivost dobra: AMSS upozorava na opasnost od odrona kroz klisure
Vozače danas u većem delu Srbije očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost, dok se na jugu zemlje povremeno može naići na mokre deonice zbog kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Saobraćaj se odvija bez većih vremenskih smetnji, ali se usled temperaturnih oscilacija povećava opasnost od odrona duž nestabilnih kamenih kosina, naročito na putevima kroz klisure, useke i planinske prevoje.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid čekaju tri sata, na prelazima Bezdan i Horgoš dva sata a na Horgoš sat i po.
Kurir.rs/Beta
