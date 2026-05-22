Svedoci smo da veštačka inteligencija nije samo alat za inovacije, već je i temelj za brojne prevare.

Poslednja u nizu žrtva prevare je Dejana. Ova devojka je proživela pravi pakao nakon što je njena fotografija osvanula na lažnom oglasu za čišćenje stanova. 

Prevaranti se nisu ni tu zaustavili te su objavili i njen broj telefona, pa je tako za samo jedan dan primila više od 500 poziva.

Dejana je svoje iskustvo podelila na Tiktoku i upozorila javnost da iza svega stoji prevara generisana veštačkom inteligencijom.

Oglas se proširio na mrežama

- Naime, juče je izašao oglas sa mojom slikom i mojim brojem telefona. Oglas je vezan za čišćenje stanova. Osoba koja je objavila taj oglas je isti obrisala posle sat-dva, ali se oglas proširio po svim mogućim grupama - ispričala je Dejana.

Lažni oglas Foto: Printscreen TikTok

Primila više od 500 poziva

- Imala sam ukupno 500 poziva na telefon, ako ne i više, gde su se javljali ljudi sa svakakvim porukama. Oglas je generisan pomoću ChatGPT-a, ja sa tim oglasom nemam ništa - zaključila je.

Korisnici su je savetovali da prijavi slučaj.

- Znao sam da ćemo od veštačke inteligencije imati više štete nego koristi - navodi se u jednom od komentara.

AKO VAM JE STIGLA OVA PORUKA, ODMAH JE OBRIŠITE JER MOGU DA VAM SKINU SAV NOVAC SA RAČUNA! Nova prevara kruži Srbijom, evo o čemu je reč