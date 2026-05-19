Radiša Jovanović iz sela Trudelj kod Gornjeg Milanovca već više od 15 godina glavna je tema meštana. Porodičan život sa njegovom ženom Stojankom ne bi bio ništa drugačiji od ostalih domaćinstava, da sa njima nije počela da živi i njegova i ljubavnica Ana. Dodatno je zanimljivo to što su nekako njih troje uspeli da vode srećan i harmoničan zajednički život.

Brak Radiše i Stojanke bio je po svim kriterijumima običan i za društvene norme - očekivan. Venčali su se, živeli zajedno, dobili decu - četvoro njih. A onda je Radiša počeo da gleda druge žene sa strane, pa je prevario svoju suprugu sa Anom. I ni tu nije bio kraj. Ana je zatrudnela, roditelji je nisu podržali, pa ju je Radiša, uz Stojankin "blagoslov" doveo u kuću da zajedno podižu dete koje će se roditi.

"Ona me je jedina razumela"

- Stojanka je toliko dobra žena i ona je nosilac svega. Ona me je jedina razumela, čak se moja majka dugo nije slagala sa ovim i gledala je na to površno, kao što je gledala većina naroda - rekao je Radiša pre nekoliko godina u emisiji "Nećete verovati".

Međutim, da mu je do tuđih komentara stalo, ovaj domaćin iz mesta nadomak Gornjeg Milanovca nikada se ne bi usudio da živi kao sultan u svom malom haremu - sa zakonitom ženom i ljubavnicom.

Radioša Jovanović živi s dve žene Foto: Privatna Arhiva

"Ja sam najbogatiji čovek na svetu"

- Ja sam najbogatiji čovek na svetu, imam čak dve lepše polovine i šestoro dece. Stojanka mi je podarila 3 sina i ćerku,a Ana dve ćerke, pa ima li išta lepše?! Imam šest sokolova i ponosan sam na to. Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla. Šta će ko da kaže, to nas ne zanima, vodimo svoj život i baš nam je lepo! Ne obaziremo se na seoske priče, znamo da smo godinama u centru pažnje i da se i dalje mnogi čude kako živimo. Ali to je naša stvar. Ja sam u kući opozicija, a žene su vlast - dodao je tada Radiša za pomenutu emisiju.

Žena i ljubavnica najbolje drugarice

Stojanka i Ana vremenom su postale najbolje drugarice i, kao što dele Radišu, tako dele i obaveze oko kuće. Ipak, na početku nije sve bilo sjajno, bajno i rasterećeno.

- Nije mi bilo prijatno, ali dečji život je najvažniji - rekla je Stojanka.

U početku je bilo neprijatno

Anina sećanja na zajedničke početke su slična.

- Nije mi bilo lako, tog dana sam se posvađala sa roditeljima i došla sam ovde bez namere da ostanem, ali ispalo je tako. Mislim da je Stojanka dobra žena. Ona kuva, dok sam ja sa stokom. Sve radimo zajedno. Nije ona meni kriva što sam ja ostala trudna sa njim, ali ona je dobar čovek - priznala je tada Ana voditelju emisije.

Radiša tvrdi i da ne bi ima ništa protiv i da njegova žena zatrudni sa drugim čovekom.

- Možda sad ljudi neće verovati, ali važno je da je dete zdravo i gde se rodilo. Naš narod kaže važno je čije ovce pasu, a ne čija je livada. Samo da su deca živa i zdrava. Prihvatio bih i tuđe dete da ga Stojanka rodi ovde - zaključio je.