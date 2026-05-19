Slušaj vest

Leto svakim danom sve više počinje da se oseća u vazduhu, toliko da i oni koji su do juče govorili “ma neću nigde ove godine” odjednom otvaraju mape, gledaju slike sa mora i računaju koliko dana mogu da spoje za beg od gradske gužve. Kao po nekom nepisanom pravilu, čim temperature pređu dvadesetpeti podeljak, svi počinju da maštaju o šetnjama pored mora, večerama uz talase, jutarnjim kafama sa pogledom na marinu, a malo je onih kojima Jadran ne padne prvo na pamet.

Ipak, iako planiranje odmora zvuči lepo dok sedite kod kuće, onaj praktični deo ume da bude malo manje romantičan, naročito kada krenu priče o gužvama na granicama, višesatnoj vožnji i večitom traženju parkinga u mestu gde jedva ima prostora i za peškire, a kamoli za automobil. Upravo zato sve više ljudi bira autobus kao mnogo povoljniji i jednostavniji način da odmor počne od trenutka polaska, bez stresa oko vožnje, navigacije i umora koji često pokvari prvi dan letovanja. Sednete, smestite se, pustite muziku i gledate kroz prozor, a dok vi razmišljate da li ćete prvo na plažu ili na večeru, neko drugi brine o putu, najbolje iskusni vozač nekog autobusa Beogradske autobuske stanice. Posebna prednost je i to što danas planiranje puta može da bude mnogo jednostavnije nego ranije, jer jeftine autobuske karte mogu da se kupe unapred preko sajta ili na BAS šalterima, bez neizvesnosti da li će biti mesta kada stignete na stanicu. Mnogi putnici upravo zato vole da unapred rezervišu svoje sedište i mirno krenu na put bez dodatnog stresa i čekanja do poslednjeg trenutka. Na BAS šalterima putnici mogu odmah da dobiju sve informacije o polascima, presedanjima i raspoloživim opcijama, ali i da lakše reše specifične zahteve ili ostvarivanje određenih povlastica. Uz to, unapred kupljena karta donosi dodatnu sigurnost i jednostavniju organizaciju puta, naročito u situacijama kada je potrebno menjati planove ili regulisati povraćaj novca. Karte se prodaju mesec dana unapred za sve polaske, osim za morske kada je moguće kupiti dva meseca ranije kartu.

Sezonske linije ka primorju tradicionalno saobraćaju od polovine juna pa sve do septembra, dok se početak prodaje karata za letnje polaske očekuje krajem maja. Do tada putnici već mogu da kupe karte za redovne linije ka Crnoj Gori i Hrvatskoj, a sa početkom letnje sezone očekuje se znatno veći broj polazaka i još više atraktivnih destinacija na obali.

Budva – letnji klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Foto: Youtube/Globe Travel Adventures



Budva je jedno od onih mesta gde svako pronađe svoj ritam, bilo da želite celodnevno izležavanje na plaži, večernje šetnje kroz Stari grad ili izlazak koji traje do jutra. Tokom leta grad bukvalno pulsira od energije, restorani su puni, muzika se čuje sa svih strana, a miris mora i hrane prati vas gde god da krenete. Poseban plus je što tokom letnje sezone autobusi za Budvu sa Beogradske autobuske stanice polaze više puta dnevno, uglavnom u popodnevnim i večernjim terminima, što putnicima daje mogućnost da lako izaberu vreme koje im najviše odgovara i stignu na more već narednog jutra odmorni i spremni za plažu. Herceg Novi – grad stepenica, palmi i najlepših zalazaka sunca

Foto: Youtube/Travel Diary of Fighting Couple









Herceg Novi ima onu posebnu atmosferu primorskog grada u kom sve deluje malo sporije i opuštenije nego u velikim turističkim centrima, ali upravo je to njegov najveći šarm. Kafići uz more, uske kamene ulice, tvrđave i šetalište koje kao da nikad nema kraj stvaraju osećaj pravog letnjeg odmora koji ne traži nikakvu posebnu organizaciju osim da se prepustite danu. Putnici posebno vole što unapred mogu da organizuju put i putem sajta kupe kartu bez problema, pa put do mora protiče mnogo mirnije i jednostavnije.

Tivat – luksuzna atmosfera i more koje izgleda kao sa razglednice

Foto: Youtube//Sitngo - Car rental in Montenegro



Tivat je poslednjih godina postao jedna od najpopularnijih destinacija na Jadranu, najviše zbog Porto Montenegra, marina punih jahti i cele atmosfere koja podseća na mnogo skuplje evropske destinacije. Ipak, pored luksuza, Tivat ima i veoma mirne plaže, odlične restorane i onu opuštenost zbog koje mnogi požele da ostanu duže nego što su planirali. Upravo zato veliki broj ljudi bira da put autobusom organizuje unapred kako bi bez žurbe stigli pravo na obalu, sa sigurnim mestom i bez razmišljanja o napornoj vožnji koja leti ume da budu ozbiljan test izdržljivosti.

Kotor – mesto gde svaki pogled izgleda kao fotografija za društvene mreže

Foto: Youtube/Kulturista



Kotor je jedan od onih gradova gde vam telefon gotovo stalno bude u ruci jer svaki ugao izgleda kao kadar iz filma ili sa reklame. Stari grad, zidine, uske ulice i pogled na Bokokotorski zaliv ostavljaju utisak mesta koje morate da doživite makar jednom, čak i ako ste planirali samo kratko letovanje. Kako tokom sezone gužve umeju da budu velike, mnogi putnici vole da unapred imaju organizovan prevoz i kupljenu kartu kako bi izbegli dodatan stres pred put.



Ulcinj – leto koje traje duže nego bilo gde

Foto: Youtube//Sitngo - Car rental in Montenegro

Ulcinj je već godinama omiljen među onima koji vole duge peščane plaže, nešto toplije more i opuštenu atmosferu koja traje od jutra do kasno u noć. Velika plaža, Ada Bojana i večernje šetnje uz more stvaraju osećaj kao da ste mnogo dalje nego što zapravo jeste, a upravo ta kombinacija prirode i dobre energije svake godine privlači ogroman broj turista. Ono što je poslednjih godina posebno važno putnicima jeste i osećaj da ceo odmor mogu da organizuju jednostavnije, bez mnogo komplikacija i neizvesnosti u poslednjem trenutku. Baš zato sve više putnika bira da karte obezbedi unapred preko sajta ili BAS šaltera, jer tako imaju pregled polazaka, sigurnost rezervisanog mesta i mnogo manje nervoze pred sam put. Kada letovanje počne bez žurbe, bez čekanja i bez razmišljanja o vožnji, mnogo je lakše odmah ući u onaj pravi letnji ritam.