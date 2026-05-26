Slušaj vest

Desetodnevno letovanje u Grčkoj za četvoročlanu porodicu ove godine teško može da prođe bez najmanje 1.500 evra, dok se realni troškovi u većini slučajeva kreću između 1.500 i 2.500 evra, pokazuje računica objavljena na Fejsbuk stranici Grčka info. Najveći udar na kućni budžet i dalje predstavljaju smeštaj, gorivo i svakodnevni troškovi hrane i boravka na plaži.

Kako se približava sezona godišnjih odmora, mnoge porodice već uveliko prave kalkulacije, od izbora destinacije i termina putovanja, do računanja goriva, putarina i troškova hrane. Iako je Grčka godinama među omiljenim destinacijama turista iz Srbije, poskupljenja smeštaja, restorana i pratećih usluga značajno su promenila ukupnu računicu letovanja.

Prema objavi stranice Grčka info, realan budžet za letovanje četvoročlane porodice u Grčkoj ove godine ne ide ispod 1.500 evra za desetodnevni boravak. Precizirali su da se ukupni troškovi najčešće kreću između 1.500 i 2.500 evra, u zavisnosti od termina, destinacije i navika porodice tokom odmora.

Kada je reč o samom putu, odlazak automobilom iz Srbije do Grčke zajedno sa gorivom i putarinama uglavnom košta između 200 i 290 evra. Na konačnu cenu utiču udaljenost destinacije, potrošnja vozila, ali i cene goriva koje su tokom poslednjih godina znatno varirale.

Za letovanje ove godine u Grčkoj za porodicu treba najmanje 1.500 evra Foto: Shutterstock

Cene smeštaja za 10 noći

Velika stavka je i smeštaj. Prema podacima iz objave, apartmanski smeštaj za deset noćenja najčešće košta između 450 i 1.300 evra, u zavisnosti od meseca, blizine plaže i popularnosti destinacije. Najskuplji termini tradicionalno su jul i avgust, dok su nešto povoljniji jun i septembar.

Dnevni troškovi tokom boravka dodatno opterećuju budžet. Porodice za hranu i piće u proseku izdvajaju između 50 i 80 evra dnevno, dok kafa, sladoled, ležaljke i drugi sitni troškovi dodaju još od 15 do 30 evra dnevno. Kada se sve sabere, samo za svakodnevne troškove tokom deset dana potrebno je i nekoliko stotina evra.

Ipak, uz dobro planiranje moguće je donekle smanjiti ukupne izdatke. Putovanje u predsezoni ili postsezoni i dalje je najisplativija opcija, a jun i septembar ostaju najpovoljniji periodi za odmor u Grčkoj.

Ispod objave Srbi su u komentarima pisali da je realan budžet za poslednjih pet godina oko 1.500 evra.

Foto: Shutterstock

Jedna žena je napisala da sa pripremama za put, kreme, lekove, hranu i gorivo ta cifra izađe oko 2.500 evra. U jednom komentaru član grupe je pak podelio svoje iskustvo kako letovanje može da bude jeftino.

Srbin letovao za manje od 250 evra

- Prošle godine prevoz i smeštaj 185 evra, hrana i kafa uglavnom iz ranca, potrošio za 10 dana 60 evra, kod kuće bih vše potrošio - napisao je on i dodao:

- Bio sam sa drugarom maratoncem, inače sam i planinar, navikao na hranu iz ranca (ovsene, protein, čia i voće ili jaja za doručak, gotova jela (pasulj, đuveč, grašak) plus supica za ručak, i lagana večera... Nes kafu i mutilicu poneo, bademe, indijski orah, neslani kikiriki za grickanje, par sardina... Tih 60 evra otišlo na mleko, jaja, piće, sladolede veliko pakovanje i voće - napisao je Srbin.

Činjenica je da je ušteda na letovanju moguća i izborom apartmana sa kuhinjom, kupovinom namirnica u marketima umesto svakodnevnog odlaska u restorane, kao i izbegavanjem privatnih plaža i dodatnih turističkih sadržaja koji značajno podižu troškove.