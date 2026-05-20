Ovaj Srbin je bio indijanski poglavica! Neverovatna priča Ričarda iz Kalifornije: Vodio moćno pleme, a pred smrt poručio: "Ponosan sam na svoje korene!"
Postoje priče koje zvuče gotovo neverovatno - one koje spajaju dva naizgled udaljena sveta, različite kulture i istorije.
Upravo jedna takva priča vodi nas hiljadama kilometara daleko od Srbije, među pustinjske predele Kalifornije, gde je jedan čovek delimično srpskog porekla postao ugledni indijanski poglavica i simbol snage svog naroda.
Malo je poznato da je čovek po imenu Ričard Milanović bio jedan od najuticajnijih vođa američkih starosedelaca, odnosno domorodačkih zajednica u SAD, ali i čovek koji nikada nije skrivao svoje srpske korene. Naprotiv, njima se ponosio.
Ričard Milanović bio je dugogodišnji lider indijanskog plemena Agua Kalijente, zajednice koja živi u oblasti oko Palm Springsa u Kaliforniji.
Rođen je 1942. godine, a njegov životni put bio je daleko od lakog.
Njegov otac, Stevan Milanović, bio je Srbin koji je emigrirao u Sjedinjene Američke Države, dok mu je majka pripadala indijanskom plemenu Kauila (Cahuilla).
Posle razvoda roditelja, Ričard je odrastao sa majkom, duboko ukorenjen u tradiciju američkih domorodaca, često suočen sa siromaštvom i izazovima života u rezervatu.
Ipak, upravo iz takvog života izrasla je ličnost koja će kasnije promeniti sudbinu svog naroda.
Od nemaštine do poštovanog poglavice
Kao mlad služio je vojsku, radio različite poslove i prolazio kroz životne teškoće, ali nikada nije odustajao. Ljudi koji su ga poznavali govorili su da je posedovao izuzetnu upornost i osećaj odgovornosti prema zajednici.
Kada je osamdesetih godina došao na čelo plemena Agua Kalijente, mnogi nisu mogli da pretpostave koliko će promeniti život svojih sunarodnika.
Pod njegovim vođstvom zajednica je doživela veliki preporod - razvijeni su hoteli, turistički kompleksi, kasnije i profitabilni biznisi koji su omogućili finansijsku stabilnost plemena.
Nekada siromašna zajednica postala je jedna od ekonomski uspešnijih domorodačkih zajednica u Americi.
Međutim, iako je postao uspešan lider, Milanović nikada nije zaboravio svoje poreklo.
Kombinacija srpske krvi i krvi domorodaca
Ričard Milanović bio je veoma svestan svog delimično srpskog porekla i o tome je govorio sa velikim poštovanjem.
U jednom intervjuu, na pitanje odakle mu snaga da se bori i obavlja svoje dužnosti čak i nakon teške bolesti, dao je odgovor koji je mnoge iznenadio:
- Verovatno od mog tate. Mislim da je kombinacija srpske krvi i krvi američkih domorodaca savršena kombinacija. Mogu da se identifikujem sa oba naroda. Znam pomalo o srpskom narodu, njihovim nacionalnim stavovima i snazi koju crpe iznutra, da nastave da guraju dalje i štite svoj identitet i ljude.
Njegove reči posebno su odjeknule među Srbima, jer je otvoreno govorio o poštovanju prema narodu svog oca i vrednostima koje je povezivao sa Srbima - istrajnošću, snagom i očuvanjem identiteta.
Iako je odrastao uz majku i indijansku tradiciju, nikada nije skrivao koliko mu znači očevo poreklo.
- Iako sam odrastao uz majku, koja me je odgojila u indijanskoj zemlji i u skladu sa tradicijom plemena, ponosan sam što mi je otac Srbin - rekao je jednom prilikom.
Čovek između dva sveta
Milanovićev život bio je gotovo simbolično smešten između dva sveta - sveta američkih domorodaca i srpskog nasleđa koje je nosio kroz porodicu.
Jednom nogom pripadao je tradiciji indijanskog plemena, običajima rezervata i borbi za prava svog naroda, a drugom identitetu koji ga je povezivao sa Balkanom.
Možda upravo zato nije slučajno što je govorio da može da se identifikuje sa oba naroda - oba istorijski obeležena borbom za opstanak, očuvanje tradicije i snažnim osećajem pripadnosti.
Borba do kraja
Pred kraj života suočio se sa teškom bolešću, ali ni tada nije odustajao od rada i obaveza. Ostao je aktivan koliko god je mogao, nastavljajući da vodi zajednicu i učestvuje u njenom razvoju.
Preminuo je 2012. godine, ali je iza sebe ostavio snažno nasleđe i priču koja i danas fascinira mnoge - priču o čoveku koji je bio indijanski poglavica, uspešan lider, ali i čovek koji je s ponosom govorio:
"Ponosan sam što mi je otac Srbin."