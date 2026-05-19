Na poziv Udruženja književnika "Sedmica" iz Frankfurta, u Ofenbahu je održano posebno književno veče posvećeno dr Radmili Šehić, istaknutoj spisateljici za decu.

Uz prisustvo velikog broja mališana i roditelja pristiglih iz cele Nemačke, dr Šehić je imala čast i da predsedava žirijem na konkursu za najbolje mlade recitatore.

Dr Radmila Šehić Foto: Privatna Arhiva

Prijem u konzulat Republike Srbije u Frankfurtu za članove Udruženja lekara pisaca "Vidar" organizovano je 8. maja, a sledećeg dana "Vidari" su učestvovali na Majskim književnim susretima.

Prvi put je Udruženje lekara pisaca "Vidar" pozvano na takvo znamenito okupljanje.

Predstavnici "Vidara" su bili dr Vlađa Milić Bakić, dr Mirjana Abramović Popović, dr Danijela Jevtić i dr Radmila Šehić.