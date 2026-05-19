Beogradska arena važi za najveću dvoranu u Srbiji i jednu od najvećih u regionu. Ako ste se ikada pitali kolika je zapravo gužva u Beogradskoj areni kada je krcata do poslednjeg mesta, odgovor nije samo jedan broj.

Dok na sportskim terenima svaki gledalac ima svoju stolicu, koncerti pomeraju granice jer se otvara parter, pa Arena može da primi i do 7.000 ljudi više nego na običnoj utakmici.

U Beogradsku arenumože da stane između 18.000 i 20.000 posetilaca, u zavisnosti od vrste događaja i konfiguracije prostora.

Šest nivoa

Kako se navodi na sajtu Beogradske arene, Velika dvorana ima površinu 48.000 m², raspoređenih u 6 nivoa, kapaciteta 18.000 posetilaca, u zavisnosti od događaja. Shodno potrebama organizatora, moguće je zakupiti celu dvoranu ili samo određene nivoe (spratove).

Nivo 100 je prva etaža i tu je smešteno borilište/podijum površine 95,5 m x 56,5 m (sa kompletnim uvučenim tribinama), za koncertne događaje (kada su tribine izvučene) površina iznosi 78m x 50m. Na ovom nivou nalaze se i kompletne prateće prostorije koje podržavaju rad objekta. Na parteru je moguće smestiti do 2.000 sedećih mesta ili omogućiti stajanje do 5.000 posetilaca.

Foto: Jasa Josimovic/Shutterstock

Detaljan kapacitet objekta raspoređen je na sledeći način:

Sportska takmičenja : Oko 18.000 sedećih mesta

: Oko 18.000 sedećih mesta Muzički koncerti: Između 20.000 i 25.000 posetilaca (kapacitet varira zavisno od veličine bine i toga da li se popunjava parter za stajanje).

Između 20.000 i 25.000 posetilaca (kapacitet varira zavisno od veličine bine i toga da li se popunjava parter za stajanje). Svečane lože: 70 luksuznih loža sa ukupnim kapacitetom od 860 mesta

Foto: Ana Paunković

Nivo 200 predviđen je za ulazak posetilaca u objekat i izlazak iz njega, i to: sever i jug objekta za ulazak, sa 24 ulaza opremljena KD vratima i rendgen aparatima za kontrolu posetilaca i istok-zapad za izlazak iz objekta, 16 ulaza.

Na ovom nivou nalaze se 2 biletarnice (sever, jug), 2 prodavnice, 4 prodavnice hrane i pića, ambulanta, elektrosobe, kao i 8 mokrih čvorova.

Komunikacije (prolazi za publiku) na ovom nivou imaju površinu 5.556 m², koje je moguće prilagoditi raznim namenama. Na fiksnim tribinama nivoa 200 montirano je 3.376 sedišta, a na teleskopskom delu, uključujući mini tribine (koje imaju mogućnost da se po potrebi i uvuku ako nisu predviđene za datu manifestaciju), 4.916 sedišta.

Na nivou 200 postoje četiri platforme prilagođene OSI – korisnicima invalidskih kolica. Do njih se dolazi liftom sa ulaza 107, koji ima rampu, a na plaftormama su obezbeđene stolice za pratioce.

Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Nivo 300 – nalaze se svečane lože kojih ima 70, sa kapacitetom od 860 mesta. Obične lože imaju 10, 15 ili 16 mesta. Nestandardne lože, kao što su VIP salon, centralna i klub loža, imaju veće kapacitete i komfornije su opremljene. Do nivoa 300/VIP sektora moguće je doći svečanim drvenim stepenicama, sa nivoa 200, ili liftovima sa nivoa 100.

Takmičenja U dvorani se mogu održavati takmičenja u boksu, kik-boksu, karateu, tekvondu, džudou, rvanju, mačevanju, odbojci, košarci, tenisu, stonom tenisu, rukometu, malom fudbalu, hokeju na ledu, umetničkom klizanju, atletici, gimnastici, streljaštvu, vaterpolu, plivanju, bilijaru, badmintonu...

Nivo 400 je predviđen za posetioce koji do njega dolaze sa nivoa 200, preko 4 eskalatora, odnosno preko 16 prilaza sa betonskih stepeništa.

Tribine na nivou 400 su montirane sa 9.090 sedišta, sa veoma dobrim pregledom terena. Na istom nivou u holovima se nalaze 4 prodavnice, 4 prodavnice hrane i pića, kao i 2×8 mokrih čvorova (muški, ženski).