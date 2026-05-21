Udala sam se pre četiri godine, a među čak 250 čestitki koje sam dobila, jednu pamtim toliko jasno da sam počela i sama da je primenjujem kada idem nekom dragom na veselje.

Na svadbi smo dobili mnogo lepih želja i pažljivo ispisanih rečenica, a ipak jedna je uspela da nas zaustavi usred večeri i natera da nekoliko puta pročitamo poruku iznova.

Kako to običaji nalažu, noć nakon svadbe otvarali smo koverte i gledali koliko ima u njima. Jedna je bila obična, bela, ali već na prvi dodir drugačija od svih.

U njoj su bile metalne pare što je bilo donekle čudno.

Otvorili smo je i videli da je gost stavio 18.263 dinara.

Na prvi pogled delovalo je kao neobičan iznos, možda greška ili slučajnost. Međutim, uz novac je stajala kratka poruka: "Da zajedno proslavimo vašu zlatnu svadbu, to je tačno za 18.263 dana".

Bez velikih reči i preterane sentimentalnosti, neko je uspeo da u jednu kovertu spakuje mnogo više od novca. Bila je to želja da trajemo. Da jednog dana, posle hiljada običnih jutara, računa, nerviranja, putovanja, selidbi, slavskih ručkova i sitnih svakodnevnih trenutaka, stignemo do tih 50 godina zajedno.

U vremenu kada se često priča o skupim poklonima, luksuzu i organizaciji venčanja koja liče na filmske setove, ova koverta nas je podsetila koliko su zapravo male i promišljene stvari one koje ostaju zauvek.

Nije bila najvrednija po iznosu, ali jeste po ideji.

I možda baš zato što nije bila patetična, već jednostavna i duhovita, pogodila je pravo mesto. Nije govorila o "večnoj ljubavi" niti koristila velike fraze. Samo je kroz broj dana pokazala koliko je zapravo dugačak jedan zajednički život.