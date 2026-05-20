Gorica Adžić (61) iz Ivanjicepune četiri decenije radi s najmlađima u predškolskoj ustanovi, a kroz njene jaslene grupe prošla su i deca koju je učila prvim koracima i prvim rečima. Danas joj mnogi od tih nekadašnjih mališana dovode svoju decu u vrtić, sve ih zna po imenu i s ponosom kaže da joj je to najveća nagrada za trud i ljubav koju je nesebično širila u ovom kraju.

Za svoj dugogodišnji rad, posvećenost profesiji i doprinos struci medicinskih sestara u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Gorici iz PU "Bajka" je Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije uručio tradicionalno priznanje Najbolja medicinska sestra u 2025. godini u Sjenici na Nacionalnom kongresu 29. stručnih susreta za oblast preventivne zdravstvene zaštite. Među čak 900 medicinskih sestara u predškolskim ustanovama Srbije, našla se među 19 izabranih kojima je ukazana posebna čast.

Njen životni poziv počeo je u rodnoj Ivanjici, a zatim u Čačku, gde je završila medicinsku školu opšteg smera. Sudbinski trenutak dogodio se godinu kasnije kad je u naselju Mrkočevac otvoren vrtić, a ona dobila posao.

Gorica Adžić rado preko 40 godina Foto: Privatna arhiva

Životni put

- Za ovaj poziv odlučila sam se zbog ogromne ljubavi prema deci. Vaspitačkog smera tada nije bilo, ali sam imala sreće da se otvorio vrtić i odmah sam pronašla svoj životni put - priseća se za Kurir Gorica, koja je za 41 godinu karijere obavljala različite funkcije, a ljubav prema radu s decom bila je jača od svega.

Zbog završene medicinske škole, 1998. postavljena je za glavnu medicinsku sestru ustanove, ali je na sopstveni zahtev 2007. odlučila da se vrati u jaslenu grupu.

- Najizazovnije je uzeti grupu dece od svega 12 meseci i naučiti ih da hodaju, pričaju, jedu, obavljaju fiziološke potrebe... Pratila sam svaki njihov korak i beležila napredak. Njihov razvoj me ispunjava i daje mi snagu za nove pobede - ističe ona.

Gorica sa unukom Foto: Privatna arhiva

Kroz njene ruke prošle su stotine mališana, a kako kaže, gotovo svakog pamti.

- Nekad zaboravim lice, deca se menjaju, mnogi od njih su sada odrasli ljudi, ali čim čujem ime i prezime, znam ko je. Ovo je malo mesto i svi se poznajemo. Najlepši osećaj mi je kad roditelji koji su nekad bili kod mene danas dovedu svoju decu da ih učim odrastanju i životu - ponosno će Gorica.

Poverenje se ne može odglumiti

Ističe i da je u radu s decom najvažnije poverenje.

- Deca to osete odmah pri prvom susretu i zagrljaju, a roditelji vide po raspoloženju deteta da li je srećno kad ostane s nama. To poverenje se ne može odglumiti - iskrena je Adžićeva.

Uspomene na papiru Gorica kaže i da je u vrtiću poznata po tome što uvek sa sobom nosi olovku. - Za svoju dušu pišem i sve ostavljam u svom portfoliju. Volim da istražujem i beležim. Tu su i anegdote, pa s vremena na vreme pogledam šta se sve dešavalo. Bilo je svega i te uspomene ostaju na papiru.

Gorica Adžić na dodeli sa koleginicom Foto: Privatna arhiva

Posebno mesto u njenom radu zauzima i inkluzija, za koju smatra da zahteva veliku ljubav i razumevanje.

- Rad u inkluziji se ne razlikuje mnogo, sva deca su za mene jednaka. Nekome su potrebne veća podrška i pažnja. Najvažnije je spustiti se na nivo deteta i pružiti mu sigurnost.

Iako je do penzije dele još tri godine, kaže da će joj zauvek u srcu ostati svaka generacija koju je ispratila.