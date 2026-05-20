Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, potpisao je danas ugovor sa gradonačelnicom Smedereva Jasminom Vojinović o realizaciji ovogodišnjeg tematskog letnjeg kampa za mlade iz dijaspore i regiona, koji će biti održan u Smederevu.

Pri potpisivanju ugovora ministar Milićević je istakao važnost održavanja letnjih tematskih kampova za mlade iz dijaspore i regiona i dodao da će Smederevo posetiti više od dve stotine dece iz devet različitih država u okviru eko kampa.

Verujem da će ovogodišnji kamp za mlade biti bolji i sadržajniji nego prethodnih godina, rekao je ministar Milićević i dodao da Smederevo ima sve ono što je potrebno kako bi program za decu bio sveobuhvatniji i sadržajniji.

Naša najveća nagrada, moja lično i mog Kabineta, jesu zadovoljna deca koja dođu i posete Srbiju, učestvuju na kampu, i pitaju me da li će i sledeće godine biti kampova, rekao je ministar Milićević i dodao da je to dokaz da radimo dobar posao za sve naše sunarodnike koji žive izvan matice.

Ministar Đorđe Milićević je napomenuo da su kriterijumi za održavanje letnjeg kampa bili stroži nego prethodnih godina i dodao da je to u cilju bolje organizacije i same realizacije letnjih tematskih kampova.

Naš zadatak je da našoj deci i mladima iz dijaspore i regiona pružimo najbolje od sebe, rekao je ministar Milićević i dodao da su zato ove godine lokalne samouprave mogle da biraju tematski za koji će se kamp odlučiti: od ekološko - obrazovnog, kulturno-umetničkog do sportsko-obrazovnog kampa.

Pored teme kampa, deca će imati priliku da upoznaju kulturu, istoriju i unutrašnjost Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da je to način da se dodatno zavoli Srbija.

Ministar Đorđe Milićević je napomenuo da je sve više dece zainteresovano da učestvuje na letnjim kampovima i dodao da često pitaju da li mogu da povedu i svoje drugare iz inostranstva da dođu i posete Srbiju.

Važno je jačati dvosmernu komunikaciju sa našim sunarodnicima u svetu, rekao je ministar Milićević i dodao da su oni naš najveći resurs.

Potrebno je osmišljavati i realizovati programe koji će vezu sa našim ljudima činiti prirodnom, rekao je ministar Milićević i dodao da samo zajedničkim snagama možemo uspeti u realizaciji cilja: da se naši ljudi trajno vrate u Srbiju, da naša deca iz sveta nisu gosti u svojoj zemlji, već most koji povezuje.

Tradicionalno održavanje te,atskih letnjih kampova nije trošak, već ulaganje u budućnost, zaključio je ministar Đorđe Milićević.