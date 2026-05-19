Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa prorektorima univerziteta i dekanima državnih fakulteta u oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih i pedagoških nauka, sa kojima je razgovarao o unapređenju njihovog rada i upisnoj politici.

Premijer Macut je istakao kako je cilj razgovara sa predstavnicima univerziteta i fakulteta da se razmotre načini da visoko obrazovanje u Srbiji u što većoj meri odgovori na realnu situaciju i potrebe savremnog društva.

Prema njegovim rečima, neophodno je utvrditi upisnu politiku koja će podstaći interesovanje studenata, ali i da rad univerziteta i fakulteta bude efikasniji.

Foto: SLOBODAN MILJEVIC/SLOBODAN MILJEVIC

Sa predstavnicima prirodno-matematičkih i pedagoških fakulteta premijer Macut je razmatrao mogućnosti za unapređenje rada i adekvatnu pripremu budućeg nastavnog kadra za rad u osnovnim i srednjim školama, kao i korake koje treba preduzeti kako bi se povećalo interesovanje za nastavničku profesiju, posebno u oblasti prirodnih nauka.