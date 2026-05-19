U vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Centralnoafričke Republike realizovana je redovna zamena glavnog dela kontingenta Vojske Srbije, koji čine načelnik sanitetske službe u misiji i medicinski tim.

Angažovanje je završio šestočlani medicinski tim koji je u zoni operacije bio od kraja oktobra prošle godine. Za to vreme, naši lekari i medicinski tehničari uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i najviše ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i potvrdili ugled sanitetske službe Vojske Srbije u međunarodnom okruženju.

Novi kontingent Vojske Srbije je u ovu afričku zemlju upućen prošle nedelje i narednih šest meseci će, kao i prethodni, izršavati zadatke u domenu sanitetske podrške obuke, preventivne medicinske zaštite i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga stacioniranih u kampu Moana u glavnom gradu CAR, Bangiju.

Foto: Ministarstvo odbrane

Od 2016. godine, kada je Vojska Srbije započela učešće u vojnoj operaciji Evropske unije u CAR, u ovoj misiji je angažovano više od 170 lekara i medicinskih tehničara na dužnostima u komandi i sanitetskom timu.

Učešćem u mirovnim operacijama, kako Evropske unije tako i Ujedinjenih nacija, Vojska Srbije daje doprinos očuvanju mira u svetu i jačanju ugleda naše zemlje, i istovremeno potvrđuje svoju sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnom okruženju.

