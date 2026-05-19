Viši sud u Čačku potvrdio je oslobađajuću presudu D.M. iz Kragujevca, koji je bio optužen za krivično delo nedavanje izdržavanja svom maloletnom sinu. Presudom je odbijena žalba Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, a odluka Osnovnog suda ostala je na snazi.

- Sud je utvrdio da optuženi nije izbegavao obavezu plaćanja alimentacije u minimalnom iznosu od 5.000 dinara, već da nije imao mogućnost da izvršava uplatu na način određen sudskom odlukom, jer mu zakonska zastupnica deteta nije dostavila broj tekućeg računa niti omogućila kontakt - navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Sud je posebno naveo da je optuženi pokazivao spremnost da izdržava dete i da nije postojala namera da izbegne zakonsku obavezu, što je bio ključni razlog za oslobađajuću presudu.

U obrazloženju se dodaje da samo postojanje duga za alimentaciju nije dovoljno za krivičnu odgovornost ukoliko nema dokaza o umišljajnom izbegavanju obaveze.

Presudu je donelo veće Višeg suda u Čačku, čime je pravosnažno potvrđena odluka Osnovnog suda u Čačku iz oktobra prošle godine.

