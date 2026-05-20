Tunis osvaja atmosferom koja spaja mediteranski ritam života i orijentalni šarm. Dugi peščani zalivi, miris jasmina u večernjim šetnjama, toplo more i autentična lokalna kultura stvaraju poseban doživljaj odmora koji se pamti dugo nakon putovanja. Upravo zato Tunis godinama privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja – opuštanje uz more, prijatnu klimu i jedinstvenu atmosferu severa Afrike.

Među najpoznatijim letovalištima Tunisa posebno se izdvaja Yasmine Hammamet, moderan deo Hammameta poznat po širokim plažama, marini, šetalištu, restoranima i velikim hotelskim kompleksima uz more. Ovaj deo obale idealan je za goste koji žele spoj odmora, sadržaja i prijatne mediteranske atmosfere.

U mirnijem delu Yasmine Hammameta nalazi se Le Royal Hammamet 5★ – hotel koji gostima pruža prijatan odmor uz peščanu plažu, All Inclusive uslugu i opušten ambijent karakterističan za Tunis.

Hotel se nalazi na oko 10 km od centra Hammameta, u neposrednoj blizini marine Yasmine Hammamet, približno 100 km od aerodroma u Monastiru i oko 75 km od aerodroma u Tunisu. Zahvaljujući dobroj lokaciji, gostima su lako dostupni šetalište, marina i brojni sadržaji po kojima je Yasmine Hammamet poznat.

Le Royal Hammamet 5★ otvoren je 1996. godine i prostire se na površini od oko 80.000 m². Hotel raspolaže sa ukupno 266 smeštajnih jedinica, a gostima su na raspolaganju glavni restoran Shehrazade, restorani Breeze, Al Hambra i Capri, nekoliko barova i kafeterija, kao i bazeni, sportski sadržaji i dnevna i večernja animacija.

Hotel poseduje sopstvenu peščanu plažu, gde su suncobrani i ležaljke dostupni gostima bez doplate, dok se peškiri za plažu dobijaju uz depozit.

Smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, TV-om, telefonom, mini-barom, sefom, fenom za kosu, internetom i balkonom. Standardne sobe površine su oko 30 m² i imaju pogled na baštu, dok Superior sobe mogu imati pogled na bazen ili more. Family sobe sastoje se od dve prostorije odvojene kliznim vratima i predstavljaju praktičan izbor za porodični boravak.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana Shehrazade, gostima su na raspolaganju i à la carte restorani Al Hambra i Capri, kao i barovi Al Waha i Al Khayam i hotelska kafeterija.

Gostima su tokom boravka dostupni otvoreni bazeni, zatvoreni bazen, dečiji bazen, teretana, teniski teren, stoni tenis, odbojka i košarka, dok dnevne i večernje animacije dodatno upotpunjuju sadržaj hotela.

Za najmlađe goste predviđeni su mini klub, igralište, dečiji bazen i animacija, zbog čega hotel predstavlja dobar izbor i za porodična putovanja.

U okviru Spa & Wellness sadržaja gostima su dostupni sauna i tradicionalno tursko kupatilo – hamam, idealni za opuštanje nakon dana provedenog na plaži.

Le Royal Hammamet 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele prijatan odmor u jednom od najpoznatijih letovališta Tunisa, uz peščanu plažu, All Inclusive uslugu i dobru lokaciju u blizini marine i medine Yasmine Hammameta.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se direktni letovi za Tunis sa polascima iz Beograda i Niša, uz veliki izbor hotela i mogućnost odabira različitog broja noćenja.

Polasci iz Niša realizuju se letovima avio-kompanije Air Serbia svake subote, a prvi termini dostupni su od 6. juna. Aranžmani iz Niša organizovani su na bazi 7 noćenja, dok su iz Beograda dostupni aranžmani sa različitim trajanjem boravka.

Paket-aranžmani obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovan transfer na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju i podršku predstavnika na destinaciji. Ovakav koncept omogućava jednostavno planiranje letovanja, uz sigurnost kompletne organizacije putovanja.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.