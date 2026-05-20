Na današnji dan, 20. maja 1999. godine, tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, protivavionci 250. brigade protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, koji su nepuna dva meseca ranije oborili američki "F-117A", pogodili su iznad Surčina kod Beograda, na visini od oko 5.000 metara, "veliki cilj" koji se potom srušio u Spačvansku šumu u Hrvatskoj, objavili su kasnije srpski mediji.

Prema tim navodima, Vojska Jugoslavije je, prateći radio-saobraćaj u vazduhu, saznala da je oboren strateški bombarder "B-2A", što su u proleće 2000. godine potvrdili i ruski obaveštajni izvori. Navodno je bila reč o prvoj iz serije najskupljih letelica američkog ratnog vazduhoplovstva, nazvanoj "Duh Misurija", izrađenoj "stelt" tehnologijom, kao i "F-117A". Letelica je u decembru 1993. godine predata 509. bombarderskom Vingu u bazi Vajtmen.

Prema tim tvrdnjama, "Duh Misurija", koji je 13 dana ranije razorio kinesku ambasadu u Beogradu, pogođen je pri povratku u grupi sa još dva aviona, nakon napada u kojem je razorena bolnica "Dr Dragiša Mišović". NATO se o tim navodima nikada nije zvanično oglasio.

Verovatno najskuplji borbeni avion ikada napravljen "Duh Misurija" (B-2 Spirit) spada među najskuplje vojne letelice ikada napravljene. Cena jednog aviona procenjuje se na oko 1,1 do čak 2 milijarde američkih dolara, u zavisnosti od načina obračuna troškova celokupnog programa razvoja i proizvodnje. Upravo zbog toga, ovaj stelt bombarder često se navodi kao najskuplji borbeni avion u istoriji, značajno skuplji od svih ostalih tipova lovaca i bombardera, uključujući i F-22 Raptor i F-35 Lightning II.

Istog dana, u napadu NATO aviona na bolnicu "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu, ubijena su tri pacijenta i jedan radnik te zdravstvene ustanove, dok je više pacijenata ranjeno. Dva projektila uništila su odeljenja neurologije, dečjih plućnih bolesti i ginekologije, kao i operacione sale na neurologiji, ginekologiji i hirurgiji.

Razorena je Neurološka klinika, dok su od siline eksplozije demolirane i zgrade Centra za dečje plućne bolesti i tuberkulozu, kao i Ginekološko-akušerske klinike. U napadu je poginulo i sedam gardista Vojske Jugoslavije koji su se nalazili ispred bolnice.

NATO je kasnije napad opisao kao "grešku", uz tvrdnju da je samo jedna laserski vođena bomba eksplodirala "oko 500 metara od centra ciljanog područja".