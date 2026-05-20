Svim vozačima u Čačku danas i sutra savetuje se dodatan oprez i pažnja tokom vožnje po gradu, jer ekipe "Elektrodistribucije" u narednih nekoliko dana izvodiće radove na zameni brojila na semaforskim uređajima na više lokacija u gradu.

- Radovi će se izvoditi u periodu od 10 do 14 časova, kada je intenzitet saobraćaja manji, kako bi se, u što manjoj meri uticalo na normalno odvijanje saobraćaja. Tokom izvođenja radova pojedini semafori u određenim vremenskim intervalima biti van funkcije, a na raskrsnicama gde bude dolazilo do privremenog prestanka rada semafora, saobraćaj će regulisati pripadnici saobraćajne policije - saopšteno je iz JP Gradac.

Za prvi dan sreda, 20. maj radova planirane su sledeće raskrsnice:

Milenka Nikšića i Knićaninove ulice

1.oktobra i Stajina Lapčevića

Bulevar vojvode Putnika i Jaše Prodanovića (kod "Tempa")

Dr Dragiše Mišovića i Birčaninove

Cara Dušana i Gospodar Jovanove (kod crkve)

Drugog dana (četvrtak, 21. maja) radovi će se izvoditi na raskrsnicama:

Nemanjine i Kneza Miloša

Nemanjine i Balkanske

raskrsnici kod crkve u Atenici

Trnavskoj raskrsnici

Trećeg dana (u ponedeljak 25. maja) planirani su radovi na raskrsnicama na obilaznom kružnom putu.

Pored toga, na svim ovim raskrsnicama postoji i vertikalna saobraćajna signalizacija, koju su svi učesnici u saobraćaju dužni da poštuju u situacijama kada semafor nije u funkciji.

Molimo i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni, da poštuju saobraćajnu signalizaciju i uputstva saobraćajne policije, kao i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, u cilju očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju JP "Gradac".