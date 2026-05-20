Na društvenim mrežama pojavio se nesvakidašnji snimak zabeležen ispred na Trošarini, gde je roj pčela prekrio jedan deo automobila i izazvao veliku pažnju prolaznika.

Video je objavljen na Instagram stranici _belgrade_city, a prizor je mnoge ostavio u šoku. Građani koji su se zatekli na licu mesta zastajali su kako bi fotografisali i snimili neobičnu situaciju, dok su pojedini bili i vidno uznemireni.

Pretpostavlja se da se matica našla u vozilu ili u njegovoj neposrednoj blizini, zbog čega se čitav roj okupio upravo oko automobila. Iako ovakav prizor može delovati zastrašujuće, stručnjaci objašnjavaju da pčele tokom rojenja uglavnom nisu agresivne, osim ukoliko ih neko ne uznemirava.

Građanima se savetuje da ne prilaze roju i da nikako ne pokušavaju sami da uklone pčele, već da pozovu nadležne službe ili pčelare koji mogu bezbedno da ih sklone.

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari korisnika društvenih mreža.

- Predivno, samo fali pčelar da ih sprovede - napisao je jedan korisnik.

- Verovatno im je matica tu i oni svi za njom, sada samo bezbedno da ih sklone, vrednije su od svih - dodao je drugi.

Bilo je i onih koji su upozorili vlasnika automobila:

- Vlasnik mora dobro da pregleda i usisa vozilo pre nego što vozi, jer ko zna gde će se zavući, pa je nezgodno da se pojavi u vožnji.