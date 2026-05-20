U 94. godini preminula Dobrila Kukolj, koja je kao desetogodišnja devojčica bila zatočena u ustaškom logoru Jasenovac i ceo život posvetila svedočenju o stradanju srpskog naroda u Drugom svetskom ratu.
Društvo
Ustaše su je otele kada je imala samo 10 godina: Preminula Dobrila Kukolj, jedan od poslednjih svedoka monstruoznih zločina u Jasenovcu
Slušaj vest
Bivši zatvorenik ustaškog logora Јasenovac i dugogodišnji predsednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banjaluci u 94. godini, saopštili su iz udruženja..
Dobrila Kukolj je rođena 30. jula 1932. godine u selu Međeđi kod Kozarske Dubice.
Kao desetogodišnja devojčica odvedena je u ustaški logor Јasenovac u kojem je bila zatvorena tri meseca. Ustaše su joj uništile detinjstvo, život i porodicu.
Jasenovac - logor smrti Foto: UtCon Collection / Alamy / Profimedia, printscreen/youtube/ RTS Sajt - Zvanični kanal
Vidi galeriju
Celi život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo posećivala je manastir Јasenovac i Spomen-područje Donja Gradina.
Vreme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj biće naknadno saopšteno.
Kurir.rs/Srna
Reaguj
Komentariši