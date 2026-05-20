Bivši zatvorenik ustaškog logora Јasenovac i dugogodišnji predsednik banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banjaluci u 94. godini, saopštili su iz udruženja..

Dobrila Kukolj je rođena 30. jula 1932. godine u selu Međeđi kod Kozarske Dubice.

Kao desetogodišnja devojčica odvedena je u ustaški logor Јasenovac u kojem je bila zatvorena tri meseca. Ustaše su joj uništile detinjstvo, život i porodicu.

Jasenovac - logor smrti

Celi život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, a dok ju je zdravlje služilo posećivala je manastir Јasenovac i Spomen-područje Donja Gradina.

Vreme komemoracije i sahrane Dobrile Kukolj biće naknadno saopšteno.

