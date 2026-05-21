Obuka bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste održana je u opštini Ada, gde je više od 30 vozača prošlo kroz trening posvećen unapređenju znanja i veština u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz Agencije za bezbednost saobraćaja, učesnici su tokom jednodnevne obuke imali teorijski i praktični deo, sa ciljem da unaprede pravilno reagovanje u različitim situacijama na putu i podignu nivo odgovornog ponašanja u saobraćaju.

Poseban akcenat stavljen je na prepoznavanje rizičnih situacija, pravilno upravljanje motociklom i mopedom, kao i na važnost korišćenja zaštitne opreme, uz dodatni fokus na jačanje bezbednosne kulture kod vozača dvotočkaša, koji spadaju u najugroženije učesnike u saobraćaju.

Trening su organizovali Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja opštine Ada, uz poruku da se ovakve aktivnosti sprovode kontinuirano zbog činjenice da nezgode sa motociklima i mopedima često imaju teške posledice.

Planirano je da se slične obuke održe i u Bačkom Petrovcu tokom ove nedelje, dok su naredne na programu Apatin i Odžaci. U narednom periodu predviđeno je više od deset treninga širom Srbije.

Građani koji žele da učestvuju mogu da se prijave putem mejla prevencija@abs.gov.rs, a iz Agencije poručuju da ovakve obuke predstavljaju važan korak ka većoj bezbednosti u saobraćaju.