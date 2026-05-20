Slušaj vest

Kako navodi Severe Weather Europe, formira se toplotna kupola koja bi mogla da obori temperaturne rekorde širom velikog dela kontinenta.

Snažna masa toplog vazduha razvijaće se iznad severozapadne Afrike i širiti ka jugozapadnoj i zapadnoj Evropi. Topli talas potom će nastaviti da se širi ka severu i istoku, zahvatajući veći deo evropskog kontinenta tokom ostatka maja. Na pojedinim područjima temperature bi već u nedelju, kao i tokom prvih dana naredne sedmice, mogle da pređu 30 stepeni, prenosi Večernji list.

Sledeće nedelje i preko 30 stepeni

Delove jugozapadne i zapadne Evrope očekuju prvi pravi vreli dani ove godine. Početkom naredne sedmice najtoplije i temperaturno najizraženije vazdušne mase biće iznad Španije, Portugala, Francuske, zemalja Beneluksa i Ujedinjenog Kraljevstva. Do sredine nedelje širenje toplog vazduha nastaviće se dalje ka severu i istoku. Temperature će biti od 12 do 16 stepeni iznad proseka za kraj maja, a lokalno i više od toga.

Foto: Shutterstock

Temperature će tokom ovog meseca postepeno rasti i u mediteranskom regionu, Italiji, srednjoj Evropi i na Balkanu dostići oko 30 stepeni. Iako još nije sasvim jasno kolike će biti maksimalne vrednosti, već sada je izvesno da će sledeća nedelja biti neuobičajeno topla za kraj maja.

Ključna uloga toplotne kupole

Kod velikih i istorijski rekordnih toplotnih talasa u Evropi, toplotna kupola često ima ključnu ulogu. Reč je o pojavi koja je uglavnom karakteristična za letnje vremenske prilike. Nastaje kada se veoma topao vazduh zadrži u višim slojevima atmosfere, stvarajući vremenski obrazac koji donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature područjima ispod sebe.

Izraz "toplotna kupola” koristi se kada se široko područje visokog vazdušnog pritiska ustali nad velikim delom kontinenta. Ako je takav sistem naročito stabilan i izražen, može da potraje danima, pa čak i nedeljama. Kako objašnjava Severe Weather Europe, toplotna kupola funkcioniše poput poklopca na šerpi zadržava topao vazduh u nižim slojevima atmosfere i sprečava njegovo rasipanje, dok se vazdušne mase dodatno spuštaju ka tlu.