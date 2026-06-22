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Dok se još sabiraju utisci sa završetka školske godine i pripremaju planovi za nove izazove koji čekaju đake od septembra, u Sedmu beogradsku gimnaziju stigle su lepe vesti. U vreme kada učionice nakratko utihnu, a školska zvona označe početak letnjeg raspusta, na adresu ove obrazovne ustanove u prestonici pristigla je vredna donacija Fondacije Mozzart – nova računarska oprema koja će učenike dočekati spremna za nove lekcije, ideje i uspehe od septembra.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Savremeni računari namenjeni su kabinetu informatike i predstavljaju značajnu podršku u nastavi i sticanju digitalnih znanja, koja su danas neizostavan deo obrazovanja. Međutim, ovo je tek početak. Do početka nove školske godine, na adresu Sedme beogradske gimnazije stići će i dodatna oprema koja će upotpuniti prostor i omogućiti još kvalitetnije uslove za rad i usavršavanje budućih generacija. Sedma beogradska gimnazija osnovana je školske 1953/54. godine, spajanjem dela učenika Šeste muške i Treće ženske gimnazije. Iako je tokom svoje istorije više puta menjala organizacioni oblik i naziv, duh gimnazijskog obrazovanja koji neguje ostao je neprekinut. „Ova donacija je velika i važna za učenike Sedme beogradske gimnazije, i veliko hvala Fondaciji Mozzart na donaciji koja će biti vrlo značajna u pogledu unapređenja nastave, digitalnih kompetencija učenika, ali i značajna za bolje uslove i rad učenika naše gimnazije”, izjavila je Marija Reković, direktorka Sedme beogradske gimnazije.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Ovo je nastavak ulaganja Fondacije Mozzart u obrazovanje i stvaranja boljih uslova za učenje. Jer svaka moderna učionica mnogo je više od prostora ispunjenog opremom – ona je mesto na kojem se rađaju nova znanja, razvijaju talenti i stvaraju temelji za buduće uspehe. „Verujemo da je ulaganje u obrazovanje zapravo ulaganje u budućnost, zato nam je posebno drago što smo u nastavku naše velike akcije obnove informatičkih kabineta širom Srbije podržali i Sedmu beogradsku gimnaziju. Naš cilj nije samo da obezbedimo savremenu opremu, već da mladima pružimo dodatnu podršku u sticanju znanja i veština koje će im biti važne u daljem obrazovanju i budućem profesionalnom razvoju. Ovo je naša najveća ovogodišnja akcija u oblasti obrazovanja, a u narednom periodu očekuju nas i projekti obnove specijalnih škola, među kojima su Osnovna škola „Bubanj” iz Niša i Škola za osnovno obrazovanje „Sava Jovanović Sirogojno” iz Zemuna. Verujemo da svako dete zaslužuje jednake prilike za razvoj i učenje, zbog čega su nam podjednako važni ulaganje u obrazovanje i podrška inkluziji”, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC