Nove IT veštine koje morate da savladate ako želite da (p)ostanete uspešni

Sasvim je jasno da će naš vek obeležiti informacione tehnologije. U to da su IT profesije sve traženije više nema sumnje, a pri planiranju profesionalne budućnosti jedino o čemu treba da brinete jeste kako da steknete aktuelne veštine.

IT svet traži kvalitetne, svestrane stručnjake, koji prate najnovije trendove i poznaju tehnologije koje će se koristiti u budućnosti, a ako je verovati prognozama, pred nama je uzbudljiv period sa velikim promenama. Zato se s pravom smatra da je sada najbolje vreme za programere, dizajnere, administratore mreža, ali i mnoga druga IT zanimanja.



Dizajn za smart uređaje



Smart uređaji, bez kojih danas niko od nas ne može, idealni su za sve koji se bave razvojem i dizajnom za mobilne platforme. Tome je doprineo i Mobilegeddon, koji se dogodio u aprilu ove godine. Kompanija Google je promenila svoj algoritam, koji sada prilikom pretrage prioritet daje samo sajtovima koji su optimizovani za prikaz na malim ekranima.



Ovo je pogodilo veliki broj kompanija i organizacija, zbog čega one sada sve više traže web dizajn stručnjake, specijalizovane za kreiranje mobile-friendly sajtova i developere mobilnih aplikacija za IOS i Android.



Administracija velikih baza podataka (Big Data)



Moć podataka je ogromna. U to smo se svi uverili sa pojavom novih „inteligentnih” softvera, kao što su Google Assistant, Apple Siri ili Microsoft Cortana, koji funkcionišu pomoću ogromnih baza podataka. Kompanije sada imaju ogroman broj informacija, ali nemaju mogućnost da to iskoriste.



To stvara veliku potražnju za developerima koji rade s platformama prilagođenim za ove svrhe, ali i softver i sistem inženjerima, administratorima baza podataka i mrežnim administratorima koji su spremni na odgovarajuće usavršavanje.

Programiranje za Internet of Things



Ono što nas tek očekuje u narednom periodu je zaista fascinantno. U pitanju je Internet of Things (IoT) – mreža fizičkih objekata koji su povezani na internet i koji međusobno komuniciraju. U praksi će to izgledati otprilike ovako: alarm vas budi u 7 sati i obaveštava aparat za kafu da vam pripremi napitak. Frižider vas podseća da vam ponestaje mleka i daje vremensku prognozu za danas.



Ova oblast neće moći da ide napred bez developera koji će se baviti razvojem aplikacija i internet programiranjem i koji će u narednih nekoliko godina učestvovati u pravoj revoluciji kad se radi o ovoj superiornoj tehnologiji.



Steknite profesionalni sertifikat i osigurajte dobro plaćene poslove širom sveta



Učenje u IT svetu traje koliko i karijera jednog profesionalca. Drugim rečima, pravog kraja nema. Nove tehnologije se stalno pojavljuju i neophodno je ostati u toku. Nema mnogo vremena za gubljenje ni za vreme školovanja, ni posle njega.



Najbolji način da se dobro pozicionirate na tržištu stručnjaka informacionih tehnologija i da pokažete koliko znate jeste da steknete bar jedan sertifikat iz oblasti kojom se bavite. Profesionalni sertifikati predstavljaju jasan znak poslodavcima da pratite šta se dešava u svetu softvera i hardvera i da imate realne veštine koje možete odmah da primenite.



Zvanje Microsoft, Adobe, Oracle ili Zend eksperta samo su neka koja govore dosta o vašem znanju i mogu biti presudan faktor za profesionalni angažman, direktno napredovanje i povišicu. Sticanje novih sertifikata može samo da vam donese dobro, a ako ste se u međuvremenu zaposlili, programi koji omogućavaju učenje na daljinu, preko interneta, dozvoliće vam da uspešno obavljate posao i steknete još dragocenog znanja.

Izaberite školovanje koje odgovara vašim potrebama



Najbolji način da uštedite vreme i novac prilikom usavršavanja jeste da pažljivo birate način na koji se edukujete. Specijalizovana škola za IT koja pruža najnovija industrijska znanja, ali i mogućnost sticanja zvaničnih sertifikata – to je ono što svakom kvalitetnom IT stručnjaku treba.



Jedna od takvih ustanova je ITAcademy, koja je specijalizovana da za samo 12 meseci preuzmete praktična IT znanja i međunarodne sertifikate. Ovlašćena je od Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije da obučava polaznike po naprednom programu za računarske tehnologije i izdaje zvanične diplome i sertifikate priznate od strane 627 visokoškolskih institucija, kao i unutar kadrovskih službi regionalnih i svetskih preduzeća.



Mogućnost da učite na daljinu – preko interneta, pored tradicionalnog – u učionici, daje fleksibilnost da organizujete usavršavanje shodno svom tempu života. Online nastava pohađa se od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Polaznici koji se školuju online slušaju svako predavanje, čitaju materijale, rešavaju testove i zadatke, te rade s profesorima i konsultantima, kao da su prisutni u učionici.



Ne dozvolite da vas vreme pregazi. Usavršavajte se neprekidno. Krenite od nule ili nadograđujte postojeće znanje. Stičite nove sertifikate i obnavljajte stare. Ako imate prilike, pratite konferencije i stručne seminare.



Pametno iskoristite svoje vreme i potencijal i uložite u sebe. Vreme i novac koje uložite u svoje znanje višestruko će vam se vratiti. Godina prođe brzo. Ako ste o tome razgovarali sa ljudima koji imaju pedeset, šezdeset godina, onda ste čuli da deset godina prođe još brže. Možda ste baš trenutno u tom dobu, pa znate iz prve ruke.



Zato ne čekajte. Ne odlažite za bolje ili lagodnije dane. Reagujte odmah i sami kreirajte svoje najbolje dane.

