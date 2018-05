Devojke, neophodne ste u IT-ju – dođite na BESPLATAN IT događaj koji organizuje ITAcademy!

Ceo svet vapi za ženama u informacionim tehnologijama iako i dalje vlada predrasuda da tu za njih nema mesta! Stručnjaci naglašavaju da su devojke neophodne u IT sferi zbog svoje kreativnosti, analitičnosti i načina razmišljanja. Zato ITAcademy organizuje IT događaj „Devojke u IT-ju”, koji se održava u subotu, 26. maja, u prostorijama ITAcademy, gde od uspešnih žena iz IT sektora možete saznati zašto je IT pravo mesto za vas!

Pozvane su i sve devojke i devojčice iz osnovnih i srednjih škola da dođu na ovaj IT događaj i da saznaju sve što ih zanima o ovoj perspektivnoj i odlično plaćenoj oblasti. Tehnologija je svuda oko nas, pa je i potreba za IT stručnjacima iz dana u dan sve veća, kao i potražnja za ženskom perspektivom u tehnologiji.

Žene IT stručnjaci traženije od muškaraca

Zapanjujuć je podatak da u Srbiji ne postoji nezaposlen IT stručnjak, a u razvijenim zemljama, kao što je na primer Nemačka, nedostaje više od 30.000 takvih stručnjaka. I tu ima mnogo mesta upravo za devojke, koje su po poslednjim istraživanjima traženije od muškaraca.

Neki od svetskih primera uspešnih žena u IT sferi dokazuju samo koliko su žene moćne u ovoj oblasti. Sigurno su vam poznata ova imena: Sheryl Sandberg, Susan Wojcicki, Marissa Mayer ili Angela Ahrendts. Sve one su među vodećim ženama u Appleu, Facebooku i YouTubeu.

Šta to žene imaju?

Sve je veća potreba za stručnjacima u informacionim tehnologijama. Devojke su još uvek neiskorišćeni talenat i mogu doneti velike inovacije. Tako da od njih u velikoj meri zavisi budućnost tehnoloških inovacija. Osim toga, za one devojke koje se odluče za posao u IT-ju je sigurno da nikad neće ostati bez njega! Vama je lakše da se izdvojite.

A zamislite samo kako bi tehnologija izgledala da se njome više bave dame! Današnju tehnologiju kreiraju muškarci, tako da ona u najvećoj meri privlači tih 50% populacije, a propuštaju se sva ona kreativna rešenja koja bi stvorile devojke. Da ne pominjemo da vi kupujete više od muškaraca, tako da će i vaš ukus presuditi u konačnom izgledu proizvoda.

Ženska komunikativost je takođe pozitivna stvar. Devojke komuniciraju direktno i otvoreno, a osećaj ih vodi do stvaranja neverovatnih stvari. Talentovane žene često okreću glavu od IT poslova, što je poražavajuće. Ako se mnogo više vas odluči za IT, neće više biti izražena tolika diskriminacija.

Šta treba da uradite?

Za početak posetite ovu stranicu i saznajte sve detalje IT događaja koji je ITAcademy pripremila za vas. Najuspešnije žene IT sveta u našoj zemlji govoriće kako su se i zašto odlučile za oblast informacionih tehnologija, koja su njihova iskustva u radu i zašto baš vi treba da im se priključite.

Prijavite se besplatno za učešće na IT događaju „Devojke u IT-ju”, koji se samo za vas održava u subotu, 26. maja, u prostorijama ITAcademy, u Ulici cara Dušana 34, Zemun. Požurite, mesta su ograničena na 100 učesnica.

UŽIVO prenos preko Live streama

Ako niste iz Beograda ili niste u mogućnosti da dođete na događaj, specijalno za vas organizujemo i prenos preko live streama, tako da ćete biti u mogućnosti da uživo pratite IT događaj „Devojke u IT-ju”. Više informacija možete videti na ovoj stranici.

