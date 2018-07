Rešite besplatan 7-minutni test i saznajte da li je IT karijera pravi izbor za vas!

Mnogi ljudi maštaju o karijeri u IT-ju, ali se istovremeno plaše da je to nešto što možda ne mogu da savladaju. Pre nego što potrošite novac i vreme na školovanje, možete rešiti kratak test i uveriti se da li imate budućnost u ovoj profitabilnoj oblasti.

Sigurno ste čuli da IT stručnjaci sjajno zarađuju i sa lakoćom dolaze do posla. Verovatno ste videli i mnoge od njih kako rade iz kafića, parka, od kuće ili u kancelarijama opremljenim prostorijama za zabavu i razonodu. A možda ste im ovog kišnog leta i pomalo zavideli dok ste gledali njihove slike sa egzotičnih destinacija. Kada na to dodate da su znanja neophodna za ovladavanje ovim veštinama svima dostupna i da ih je moguće steći i za manje od godinu dana školovanja, jasno je da je karijera u IT-ju veoma primamljiva.

Verovatno ste i sami razmišljali o tome da savladate veštine programiranja, dizajna ili IT administracije, ali ono što mnoge ljude sprečava da se posvete realizaciji svojih snova jeste jedno pitanje na koje nemaju odgovor: Da li je IT za mene?

foto: Promo

Pogrešan izbor karijere ne samo da može da vas osudi na posao koji ne volite ili u kome niste uspešni već vam i oduzima vreme od posvećivanja nečemu u čemu biste zaista bili dobri i sjajno plaćeni.

Zbog toga su IT eksperti sa ITAcademy rešili da vam pomognu da uštedite dragoceno vreme i kreirali test pomoću kog za samo 7 minuta možete saznati da li je IT prava profesija za vas.

Rešite ovaj besplatan test i uverite se da li je to najbolji izbor za vašu karijeru.

Vaši odgovori biće pažljivo analizirani i za samo 24 časa na imejl će vam stići kompletna besplatna stručna procena koja će vam pomoći da preduzmete pravi korak za svoj profesionalni razvoj.

Karijerni testovi pomažu da donesete pravu odluku za svoju budućnost

Testovi za orijentaciju u karijeri veoma su popularni u razvijenim zemljama: oni vas usmeravaju u pravom smeru pokazujući u kojim oblastima biste bili najuspešniji.

Raditi posao koji donosi veliku zaradu i druge beneficije je sjajno. Raditi takav posao, a da vam pritom ide od ruke, još je bolje. Testovi upravo treba da vam otkriju poslovnu oblast u kojoj biste bili finansijski i profesionalno najzadovoljniji.

Ovaj besplatni 7-minutni test pokazaće da li u vama leži IT stručnjak koga svi traže, ali i koje IT oblasti najbolje odgovaraju vašim očekivanjima i potrebama.

Po preuzimanju svog izveštaja, moći ćete sa lakoćom da odlučite da li su PHP , Java , Windows , IOS ili Android oblasti u kojima ćete ostvariti svoj uspeh.

Dok čekate rezultate: Plate koje možete zaraditi u IT sektoru su nekoliko puta veće od prosečnih

Čak i ako nikad niste razmišljali o karijeri u IT sektoru, ovaj test može otkriti vaše skrivene talente i neostvarene potencijale. Sledeći podaci će vas svakako naterati da se zamislite da li je karijera u IT-ju pravi izbor za vas.

Istraživanja pokazuju da su već početne plate u IT sektoru u Srbiji nekoliko puta veće od prosečnih , dok se zarada koju možete ostvariti kao programer sa iskustvom kreće i do nekoliko hiljada evra mesečno.

foto: Promo

Osim toga, programiranje, dizajn ili administracija su univerzalne oblasti pa svoje usluge možete ponuditi na međunarodnom tržištu i ostvarivati svetske zarade.

Velika prednost posla u IT-ju jeste i fleksibilno radno vreme, kao i brojne beneficije koje podrazumevaju: plaćena usavršavanja, team buildinge na atraktivnim lokacijama, slobodne dane...

Ponuda poslova i dalje daleko prevazilazi potražnju pa su novi ljudi izuzetno poželjni u ovoj struci.

Umesto diplome, u IT-ju se cene rezultati

Istraživanja pokazuju da mnogi poslodavci kod nas i u svetu, umesto diplome fakulteta, od IT stručnjaka traže, pre svega, razvijenu sposobnost rešavanja problema i logičko razmišljanje.

Poslodavci, takođe, vrednuju IT škole u kojima se na brz i efikasan način stiču veštine za rad. Mnogi IT stručnjaci u svetu završili su slične škole koje garantuju velike rezultate: preko 73% polaznika bez problema je našlo posao nakon njih .

Na ceni su i škole u kojima možete dobiti međunarodne sertifikate koje izdaju velike firme kakve su Microsoft, Oracle, Zend, Adobe i koji svuda u svetu predstavljaju garanciju vaše stručnosti i znanja.

Dobra vest za sve one koji se odluče za karijeru u IT sektoru: znanja i veštine su brzo dostupni, a uz kvalitetne predavače i praktičan rad, već za 12 meseci možete postati spremni za posao u ovoj profitabilnoj industriji .

Od saznanja da li je IT pravi put i za vas deli vas 7 minuta. Rešite besplatan test i saznajte.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir