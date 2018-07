Ovih 6 grešaka ne smete da napravite u svom dizajnerskom portfoliju!

Izrada portfolija je presudan deo za uspeh frilensera. Nažalost, ne prate svi „zlatna pravila“, a mnogi dizajneri prave neke od standardnih grešaka u portfoliju. Nedostatak konteksta, previše ili premalo radova ili nedostatak jasne svrhe dokumenta jesu samo neki od problema.

Predstavljamo vam uobičajene zamke koje bi trebalo da izbegavate prilikom izrade portfolija.

1. Teško je stupiti u kontakt sa vama

Zamislite sledeću situaciju: potencijalni klijent dolazi na vašu internet-stranicu, iskreno mu se dopada vaš rad i želi da sarađuje sa vama. Počinje da traži sektor „kontakt" ili „o meni", ali ga ne nalazi.

Zapravo, nema imejla (e-mail) ili drugih podataka za uspostavljanje kontakta na bilo kom mestu – već postoji samo nekoliko dugmadi za povezivanje na društvenim medijima.

„Klijent ne želi da pošalje javni tvit i definitivno ne želi da se spoji sa vama na Fejsbuku (Facebook9. Vi bukvalno pucate sebi u nogu ako vaši kontakt-podaci nisu jasno označeni, ako se ne mogu lako pronaći i ako nisu prikazani jednostavno“, kaže Nik Karson, strateg, pisac-kopirajter i bivši urednik magazina „Kompjuter arts” (Computer Arts).

„Nemojte da se pravite pametni ili drugačiji i nemojte otežavati ljudima više nego što je potrebno – to će ih odvesti kod vaše konkurencije.“

2. Hvalite se ulogama koje niste imali

Kontekst je ključ u svakom dizajnu. Ne morate da pišete esej o svakom projektu, niti se to očekuje od vas – ljudi uglavnom nemaju vremena za čitanje predugih i opterećujućih tekstova.

Ali dobar naslov je minimalni zahtev. Objasnite ko je bio klijent, dodajte ponešto o brifu koji ste dobili – i ključno, naznačite kakva je bila vaša uloga na projektu. Nemojte se predstavljati kao veliki vođa projekta za veliku kompaniju, ako ste, primera radi, radili na projektu dva ili tri dana. Takve navike mogu da vam donesu mnogo više štete nego koristi. Budite iskreni, savetuje Karson.

3. Vaša biografija je neodgovarajuća

Kada je u pitanju segment „o meni“, ličnost je zaista važna, ali nema potrebe da pričate celu svoju životnu priču.

Vodite računa o tome šta pišete i trudite se da stavljate samo relevantne informacije kako biste izbegli odlazak potencijalnih klijenata. Ovde treba da pokažete šta ljudi mogu da očekuju ako vas unajmljuju.

To je deo koji treba delimično da bude o vašem stilu i pristupu dizajnu, a delom i o vama kao pojedincu. Malo humora je sjajno, ako je to deo vaše ličnosti, jer to podrazumeva da će biti zabavno raditi sa vama – ali nemojte ga silom uguravati, savetuje Karson.

„Vaši klijenti žele da zaposle dizajnera, a ne komičara.“

Još jedna uobičajena greška među mladim dizajnerima jeste da ističu svoje godine. Retko koga je briga koliko imate godina; stalo im je do toga koliko imate iskustva.

4. Previše (ili premalo) samopouzdanja

Vaš profesionalni portfolio mora da proda i vas i vaše veštine. On nije mesto na kome treba da pokazujete svoje preterano samopouzdanje, niti da budete preterano ponizni.

Ako nemate poverenja u svoje sposobnosti, zašto bi ih imao bilo ko drugi?

Proverite i da li preterujete u suprotnom smeru. „Ako budete delovali kao samozadovoljni, prepotentni dizajner koji misli da ima božji dar za dizajn, to će delovati kao alarm za klijente. Klijenti žele talentovane saradnike, a ne uobražene primadone“, kaže Karson.

Morate da napravite dobru ravnotežu, kako bi ljudi koji pregledaju vaš portfolio došli do zaključka da kvalitetno radite, bez vašeg preteranog hvaljenja sopstvenih radova. Budite samouvereni, ali ne uobraženi.

5. Vaš sajt se raspada na mobilnim uređajima

Ne smete pretpostaviti da će potencijalni klijenti i poslodavci uživati u vašem pažljivo pripremljenom portfoliju na velikom HD ekranu, što će im pružiti mogućnost da usmere svoju punu pažnju na vaše radove.

Verovatnije je da će biti u prevozu, na ručku ili na sastanku dok budu gledali vaš portfolio na mobilnom telefonu, ili ako imate sreće, na tabletu. Najpopularniji šabloni za pravljenje portfolija su već napravljeni tako da se prilagođavaju raznim veličinama ekrana. Uvek testirajte svoj internet-sajt na telefonu kako biste bili sigurni da su sličice dobro vidljive i razumljive, a bilo kakvi linkovi ili dugmad treba da odgovaraju veličini za dodir prsta.

„Ako klijenti treba da urade previše – bilo da je u pitanju komplikovana navigacija ili otežano kliktanje na dugmad i linkove – računajte da ste ih već izgubili“, kaže Karson.

6. Pravite pravopisne ili gramatičke greške

Istina, dizajneri i ilustratori su (pre svega) plaćeni da dizajniraju i ilustruju, a ne da pišu. Ako bolje komunicirate vizuelno nego verbalno, to je u redu. Nijedan klijent sa kojim budete radili neće vas diskriminisati ako ne umete da napišete kvalitetan sadržaj. Ali to ne znači da pravopisne i gramatičke greške ne čine da vaš portfolio izgleda neprofesionalno i da su vam takvi propusti dozvoljeni.

Rešenje je jednostavno: zamolite nekoga da proveri tekst – podelite portfolio među prijateljima ili članovima porodice ako možete, ili ako imate budžet za ulaganje, razmislite o tome da pozovete profesionalnog lektora ili pisca, kopirajtera.

Ako želite da postanete stručnjak u web dizajnu, danas to možete da postignete i putem edukativnih programa. Ali obratite pažnju, da biste bili spremni za posao, obuka mora da traje najmanje 12 meseci i da sadrži realne projekte. Više o takvim obukama kod nas saznajte na ovoj obrazovnoj instituciji.

